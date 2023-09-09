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Инцидент произошёл поздно вечером на железнодорожных путях

Электропоезд сбил подростка в наушниках в Новосибирске

9 сентября 2023, 09:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Инцидент произошёл поздно вечером на железнодорожных путях
Инцидент произошёл вечером 8 сентября. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Следственного комитета.

По данным следователей, Вечером 8 сентября 15-летний юноша находился на железнодорожных путях между станциями «Обское море» и «Береговая». Он не заметил приближающийся сзади поезд, так как был в наушниках. Машинист поезда сигналил, но подросток не услышал. Поезд экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения. Пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранительные органы проводят предварительное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СКР.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ЧП#Поезд#Алина Гурицкая
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