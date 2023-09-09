Электропоезд сбил подростка в наушниках в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По данным следователей, Вечером 8 сентября 15-летний юноша находился на железнодорожных путях между станциями «Обское море» и «Береговая». Он не заметил приближающийся сзади поезд, так как был в наушниках. Машинист поезда сигналил, но подросток не услышал. Поезд экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения. Пострадавшего доставили в больницу.
Правоохранительные органы проводят предварительное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СКР.