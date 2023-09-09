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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Официальная премьера картины состоялась 19 июля

Это свершилось! Фильм «Барби» готовы показать в Новосибирске

9 сентября 2023, 13:14
Фото: Кинопоиск
Официальная премьера картины состоялась 19 июля

Фильм «Барби» покажут в Новосибирске 10 сентября

Спустя почти два месяца после мировой премьеры в Новосибирске покажут нашумевшую голливудскую картину «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби.

Новосибирский кинотеатра «Победа» анонсировал первый показ киноленты «Барби». Как сообщили в официальной группе «ВКонтакте», фильм можно посмотреть уже завтра. Его будут показывать в течение всего месяца.

Билеты на картину для покупки доступны на сайте. Их стоимость составляет 500 рублей. Отметим, что средняя стоимость билетов в «Победе» обычно не превышает 350 рублей.

Кроме того, раздел с фильмом расположился не во вкладке «Фильмы», а в «Мероприятиях». Сам фильм получил на сайте название «Большая премьера № 20».

Пойдёте на фильм?
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#Культура#Опросы#Новосибирск#Новосибирская область#Кино#Бердск#Афиша#Барби#Алина Гурицкая
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