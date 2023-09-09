Это свершилось! Фильм «Барби» готовы показать в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Новосибирский кинотеатра «Победа» анонсировал первый показ киноленты «Барби». Как сообщили в официальной группе «ВКонтакте», фильм можно посмотреть уже завтра. Его будут показывать в течение всего месяца.
Билеты на картину для покупки доступны на сайте. Их стоимость составляет 500 рублей. Отметим, что средняя стоимость билетов в «Победе» обычно не превышает 350 рублей.
Кроме того, раздел с фильмом расположился не во вкладке «Фильмы», а в «Мероприятиях». Сам фильм получил на сайте название «Большая премьера № 20».