Это свершилось! Фильм «Барби» готовы показать в Новосибирске

Новосибирский кинотеатра «Победа» анонсировал первый показ киноленты «Барби». Как сообщили в официальной группе «ВКонтакте», фильм можно посмотреть уже завтра. Его будут показывать в течение всего месяца.



Билеты на картину для покупки доступны на сайте. Их стоимость составляет 500 рублей. Отметим, что средняя стоимость билетов в «Победе» обычно не превышает 350 рублей.