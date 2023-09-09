Началось движение электричек по четвертому МЦД от Апрелевки до Железнодорожной

Ожидается также, что открытие МЦД-4 сможет улучшить качество транспортного обслуживания 23 районов Москвы с общей численностью населения более 2,5 миллиона человек. Путь в столицу теперь будет короче для жителей подмосковных городов Апрелевка, Реутов, Балашиха. На момент запуска линии пассажиры смогут использовать 36 остановочных пунктов (ТПУ Рижская и остановочный пункт Беговая предполагается достроить в ходе второго этапа), а также 17 станций с возможностью пересадки на метро, МЦД и МЦК. У жителей столичного региона появится возможность экономить до 40% времени в дороге. В часы пик электрички будут курсировать с интервалом 5,5 минуты. Предполагается, что суточный пассажиропоток составит 455 тысяч человек.