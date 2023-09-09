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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Задержанный в суде

Подозреваемого в наезде на полицейского задержали в Новосибирске

9 сентября 2023, 10:32
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Задержанный в суде
Октябрьский районный суд Новосибирска решил отправить подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского в СИЗО.

По версии следствия, 28 августа мужчина по фамилии Удоденко находился в автомобиле «Лада-Ларгус» возле дома на улице Татьяны Снежиной, когда полиция проводила проверку нелегальных мобильных заправок.

«К автомобилю подошел лейтенант полиции, попросил предъявить документы, Удоденко отказался, заперся в салоне. После этого начал движение и совершил наезд на правую ногу полицейского», — сообщают в Управлении судебного департамента региона.

Удоденко смог скрыться с места преступления, но был задержан сегодня и обвинен по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначил меру пресечения до 7 ноября. Постановление еще не является законным.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Полиция#Алина Гурицкая
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