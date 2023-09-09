Подозреваемого в наезде на полицейского задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По версии следствия, 28 августа мужчина по фамилии Удоденко находился в автомобиле «Лада-Ларгус» возле дома на улице Татьяны Снежиной, когда полиция проводила проверку нелегальных мобильных заправок.
«К автомобилю подошел лейтенант полиции, попросил предъявить документы, Удоденко отказался, заперся в салоне. После этого начал движение и совершил наезд на правую ногу полицейского», — сообщают в Управлении судебного департамента региона.
Удоденко смог скрыться с места преступления, но был задержан сегодня и обвинен по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначил меру пресечения до 7 ноября. Постановление еще не является законным.