Подростки-зацеперы шокировали Новосибирск: они ехали на электричке снаружи вагона

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В Новосибирске заметили группу молодых людей, которые подцеплялись на движущиеся пригородные поезда. Видео с этими зацеперами было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Это произошло 8 сентября на участке между станциями «Речной вокзал» и «Новосибирск Главный». Подростки прикрепились к окну вагона снаружи и таким образом доехали до своего пункта назначения.
Пользователи социальных сетей утверждают, что никто из этих экстремалов не пострадал. Свидетель этого инцидента сообщил, что они успешно пересекли мост через Обь и достигли нужной им остановки. Пока что транспортная полиция не прокомментировала этот случай.