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В Новосибирске заметили подростков-зацеперов на пригородной электричке

Подростки-зацеперы шокировали Новосибирск: они ехали на электричке снаружи вагона

9 сентября 2023, 02:34
Фото: atas.info

В Новосибирске заметили подростков-зацеперов на пригородной электричке

Социальные сети обсуждают видео с подростками-зацеперами, которые ехали на электричке в Новосибирске, цепляясь за стекло снаружи.

В Новосибирске заметили группу молодых людей, которые подцеплялись на движущиеся пригородные поезда. Видео с этими зацеперами было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Это произошло 8 сентября на участке между станциями «Речной вокзал» и «Новосибирск Главный». Подростки прикрепились к окну вагона снаружи и таким образом доехали до своего пункта назначения.

Пользователи социальных сетей утверждают, что никто из этих экстремалов не пострадал. Свидетель этого инцидента сообщил, что они успешно пересекли мост через Обь и достигли нужной им остановки. Пока что транспортная полиция не прокомментировала этот случай.

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#Транспорт#Новосибирск#Подростки#Инцидент#Электричка#Эмилия Губарева#Зацеперы#Пригородные электропоезда
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