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Полицейский помог в задержании хулигана

Полицейский случайно задержал угонщика в Новосибирске — невероятная история

9 сентября 2023, 07:49
Фото: МВД-Медиа
Полицейский помог в задержании хулигана

Новосибирский полицейский случайно задержал угонщика и предотвратил ДТП

Полицейский в Новосибирске случайно задержал угонщика, предотвратив ДТП; хулиган оказался ранее судимым и находился под воздействием алкоголя.

Полицейский в Новосибирске случайно задержал угонщика и предотвратил возможное ДТП. Согласно сообщению «МВД-Медиа», происшествие произошло ночью в Заельцовском районе города, когда младший лейтенант полиции Иван Василевич ехал с семьей. Он заметил иномарку, которая двигалась опасно и неуверенно: водитель повредил колесо, наехав на бордюр, а затем едва не столкнулся с автомобилем правоохранителя.

Опасаясь за безопасность окружающих, полицейский принял решение преследовать нарушителя. Он догнал его автомобиль, открыл дверь на ходу, выключил зажигание и вытащил ключ. Затем правоохранитель задержал водителя, 31-летнего жителя Новосибирского района, который уже имел уголовное прошлое.

Позже на место прибыл другой мужчина, который объяснил, что остановленная машина принадлежит ему и была угнана незадолго до этого. Он рассказал, что оставил автомобиль около магазина, не блокируя дверь, и когда вернулся, обнаружил его пропажу.

Полицейский передал подозреваемого сотрудникам ДПС. При медосвидетельствовании в крови задержанного был обнаружен алкоголь. Ему было применено административное наказание в виде 10 суток ареста. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела.

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