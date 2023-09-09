Поезд сбил 63-летнюю пенсионерку на станции Ояш Новосибирской области

Согласно сообщению отдела транспорта МВД России по СФО, 63-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда срочно затормозил, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую с разными травмами доставили в больницу.