Поезд сбил 63-летнюю пенсионерку на станции Ояш Новосибирской области

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Published Сегодня, 06:54
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8 сентября в Новосибирской области произошло ЧП — на станции Ояш женщина попала под грузовой поезд. Информация о происшествии поступила в полицию Новосибирска.
Согласно сообщению отдела транспорта МВД России по СФО, 63-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда срочно затормозил, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую с разными травмами доставили в больницу.
Сотрудники транспортной полиции напомнили, что пересекать железнодорожные пути следует только в специально обозначенных местах.