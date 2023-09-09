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В Новосибирской области 63-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд

Поезд сбил 63-летнюю пенсионерку на станции Ояш Новосибирской области

9 сентября 2023, 06:54
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирской области 63-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд

На станции Ояш (Новосибирская область) женщина попала под грузовой поезд, переходя железнодорожные пути в неположенном месте.

8 сентября в Новосибирской области произошло ЧП — на станции Ояш женщина попала под грузовой поезд. Информация о происшествии поступила в полицию Новосибирска.

Согласно сообщению отдела транспорта МВД России по СФО, 63-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда срочно затормозил, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую с разными травмами доставили в больницу.

Сотрудники транспортной полиции напомнили, что пересекать железнодорожные пути следует только в специально обозначенных местах.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Эмилия Губарева#18+#ЖД#Железнодорожные пути
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