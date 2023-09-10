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Мужчина пропал пару дней назад

50-летний мужчина в сиреневой олимпийке загадочно исчез в Новосибирске — что известно

10 сентября 2023, 03:52
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал пару дней назад

В Новосибирске в Ленинском районе пропал 50-летний мужчина в сиреневой олимпийке

В Новосибирске начали поиски 50-летнего мужчины, который пропал несколько дней назад и до сих пор не выходит на связь.

В Новосибирске произошёл случай пропажи мужчины, которому 50 лет. Полиция города и волонтёры отряда «Лиза Алерт» начали поиски.

Пропавшего Роберта Салимгареев последний раз видели в Ленинском районе 8 сентября. Его рост -167 см, у него нормальное телосложение, волосы чёрные, а глаза серые.

Мужчина был одет в сиреневую олимпийку, синюю футболку, чёрные трико и чёрные кроссовки. Он также унёс с собой чёрный рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Роберта Салимгареева, пожалуйста, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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#Общество#Новосибирск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт#Поиски#Волонтёры
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