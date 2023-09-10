Четвероклассник из Кольцово поднялся на Эльбрус

За последние два года Артем Лещинский стал единственным альпинистом 10 лет, который поднялся на высоту 5642 метра. По словам мамы мальчика, он поднимался с рюкзаком весом 30 кг, в котором было снаряжение, еда, вода и кислородный баллон. Родители переживали больше ребенка, Артем вел себя в горах очень уверенно.