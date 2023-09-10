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10-летний житель Кольцово Новосибирской области

Четвероклассник из Кольцово поднялся на Эльбрус

10 сентября 2023, 08:37
Фото: Группа Вконтакте Кольцово онлайн (Новосибирск)
10-летний житель Кольцово Новосибирской области
10-летний школьник из Кольцово Артем Лещинский влюбился в горы, посмотрев телепередачу про восхождение на горные вершины. В его семье никогда не увлекались альпинизмом, и все же мальчик уговорил родителей составить ему компанию.

Артем Лещинский учится в четвертом классе кольцовской школы в Новосибирской области. Мальчик прославился тем, что поднялся на Эльбрус вместе с родителями. Мечта совершить восхождение возникла у Артема во время просмотра телепередачи про горы.

Родители мальчика сами никогда не совершали восхождения на горные вершины, но сыну удалось уговорить их и после соответствующей подготовки родители составили ему компанию, сообщает КП Новосибирск.

За последние два года Артем Лещинский стал единственным альпинистом 10 лет, который поднялся на высоту 5642 метра. По словам мамы мальчика, он поднимался с рюкзаком весом 30 кг, в котором было снаряжение, еда, вода и кислородный баллон. Родители переживали больше ребенка, Артем вел себя в горах очень уверенно.

Семья решила не останавливаться на достигнутом и уже подала заявку на восхождение на вулкан Килиманджаро в Африке.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Ольга Храмушкина#Кольцово#Горы
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