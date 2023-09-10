Четвероклассник из Кольцово поднялся на Эльбрус

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Артем Лещинский учится в четвертом классе кольцовской школы в Новосибирской области. Мальчик прославился тем, что поднялся на Эльбрус вместе с родителями. Мечта совершить восхождение возникла у Артема во время просмотра телепередачи про горы.
Родители мальчика сами никогда не совершали восхождения на горные вершины, но сыну удалось уговорить их и после соответствующей подготовки родители составили ему компанию, сообщает КП Новосибирск.
За последние два года Артем Лещинский стал единственным альпинистом 10 лет, который поднялся на высоту 5642 метра. По словам мамы мальчика, он поднимался с рюкзаком весом 30 кг, в котором было снаряжение, еда, вода и кислородный баллон. Родители переживали больше ребенка, Артем вел себя в горах очень уверенно.
Семья решила не останавливаться на достигнутом и уже подала заявку на восхождение на вулкан Килиманджаро в Африке.
В Новосибирске заметили мигранта, пытавшегося похитить ребенка с остановки.