Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Перед аквапарком «Аквамир» утром 10 сентября собралась толпа людей — посетителей не пускали внутрь, сотрудников заведения вывели на улицу в срочном порядке в футболках без верхней одежды.
Как сообщает редакция «Вести Новосибирск» к ним обратился новосибирец, который сообщил о столпотворении у аквапарка. Многие из посетителей собрались в парк первый раз, но так и не попали туда. Сотрудница заведения сказала собравшимся, что нужно покинуть территорию, так как в аквапарке проходит мероприятие.
В колл-центре сообщают о том, что аквапарк не работает по техническим причинам. А по словам одной из сотрудниц, сообщение о бомбе на территории аквапарка поступило еще ночью. Как пишет группа «Инцидент Новосибирск» в областном ГУ МВД России информацию о минировании не подтвердили, сообщив, что к ним сообщение о минировании не поступало, сотрудники Росгвардии уточняют информацию о бомбе.
Новосибирцы обсуждают очередной фейк о заложенной бомбе в Академгородке.