Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В колл-центре сообщают о том, что аквапарк не работает по техническим причинам. А по словам одной из сотрудниц, сообщение о бомбе на территории аквапарка поступило еще ночью. Как пишет группа «Инцидент Новосибирск» в областном ГУ МВД России информацию о минировании не подтвердили, сообщив, что к ним сообщение о минировании не поступало, сотрудники Росгвардии уточняют информацию о бомбе.