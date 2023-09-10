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Аквапарк в Новосибирске.

Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

10 сентября 2023, 07:54
Фото: Яндекс.Карты
Аквапарк в Новосибирске.
Сообщение о минировании аквапарка «Аквамир» поступило ночью, рассказала сотрудница аквапарка несостоявшемуся посетителю.

Перед аквапарком «Аквамир» утром 10 сентября собралась толпа людей — посетителей не пускали внутрь, сотрудников заведения вывели на улицу в срочном порядке в футболках без верхней одежды.

Как сообщает редакция «Вести Новосибирск» к ним обратился новосибирец, который сообщил о столпотворении у аквапарка. Многие из посетителей собрались в парк первый раз, но так и не попали туда. Сотрудница заведения сказала собравшимся, что нужно покинуть территорию, так как в аквапарке проходит мероприятие.

В колл-центре сообщают о том, что аквапарк не работает по техническим причинам. А по словам одной из сотрудниц, сообщение о бомбе на территории аквапарка поступило еще ночью. Как пишет группа «Инцидент Новосибирск» в областном ГУ МВД России информацию о минировании не подтвердили, сообщив, что к ним сообщение о минировании не поступало, сотрудники Росгвардии уточняют информацию о бомбе.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бомба#Ольга Храмушкина#Минирование
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