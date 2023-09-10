Первый ресторан быстрого питания «Ростикс» откроют в Новосибирском ТРЦ «Аура»

В Новосибирске первый ресторан «Ростикс» открылся в 1998 году и проработал вплоть до 2006 года, пока эту сеть не сменили всем известные рестораны KFC. В общем все меняется, а новое — это хорошо забытое старое, и «Ростикс» в очередной раз это доказывает своим возвращением.