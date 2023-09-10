Первый ресторан быстрого питания «Ростикс» откроют в Новосибирском ТРЦ «Аура»

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На месте бывшего ресторана быстрого питания «KFC» в торговом центре «Аура» появится первая в Новосибирске точка «Ростикс». Торговая марка Rostic’s не новинка в России, она появилась еще в 1993 году и успешно конкурировала с ресторанами McDonald’s. Название марка получила от ласкового варианта имени ресторатора, который открыл сеть в России Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко.
В Новосибирске первый ресторан «Ростикс» открылся в 1998 году и проработал вплоть до 2006 года, пока эту сеть не сменили всем известные рестораны KFC. В общем все меняется, а новое — это хорошо забытое старое, и «Ростикс» в очередной раз это доказывает своим возвращением.
В Новосибирске приступили к сносу ресторана «Sabai bar» в Первомайском сквере.