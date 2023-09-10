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Ресторан Ростикс в ТРЦ "Аура" в Новосибирске - сеть возвращается на смену ресторанам быстрого питания "KFC".

Первый ресторан быстрого питания «Ростикс» откроют в Новосибирском ТРЦ «Аура»

10 сентября 2023, 10:08
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ресторан Ростикс в ТРЦ "Аура" в Новосибирске - сеть возвращается на смену ресторанам быстрого питания "KFC".

Закрывшийся ресторан KFC в «Ауре» сменил вывеску — что будет на его месте

Вывеска «Ростикс» появилась на месте бывшего «KFC» в «Ауре» — ресторан быстрого питания готовят к открытию.

На месте бывшего ресторана быстрого питания «KFC» в торговом центре «Аура» появится первая в Новосибирске точка «Ростикс». Торговая марка Rostic’s не новинка в России, она появилась еще в 1993 году и успешно конкурировала с ресторанами McDonald’s. Название марка получила от ласкового варианта имени ресторатора, который открыл сеть в России Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко.

В Новосибирске первый ресторан «Ростикс» открылся в 1998 году и проработал вплоть до 2006 года, пока эту сеть не сменили всем известные рестораны KFC. В общем все меняется, а новое — это хорошо забытое старое, и «Ростикс» в очередной раз это доказывает своим возвращением.

В Новосибирске сносят здание ресторана Sabai bar в Первомайском сквере
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В Новосибирске приступили к сносу ресторана «Sabai bar» в Первомайском сквере.

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