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Мужчина поймал хулигана

Полицейский забрался в окно второго этажа в Новосибирске и поймал преступника

10 сентября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Мужчина поймал хулигана

В Новосибирске мужчина в полицейской форме забрался в окно дома на Высоцкого

Мужчина в Новосибирске в форме полицейского залез в окно на втором этаже и задержал преступника.

В Новосибирске неизвестный мужчина, одетый в полицейскую форму, проник через окно на втором этаже. По информации, опубликованной в Telegram-канале «АСТ-54 Black» 9 сентября, «полицейский» задержал предполагаемого преступника на улице Высоцкого, 50.

Рядом с домом находились несколько полицейских и служебный автомобиль. Местные жители рассказывают, что это не первый раз, когда полиция ищет этого хулигана. По слухам, злоумышленник оторвал цепочку с какой-то женщины.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области объяснила, что уточнит информацию позже. Подробности выясняются.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Преступник#Эмилия Губарева#Полицейский
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