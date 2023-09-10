Полицейский забрался в окно второго этажа в Новосибирске и поймал преступника

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Новосибирске неизвестный мужчина, одетый в полицейскую форму, проник через окно на втором этаже. По информации, опубликованной в Telegram-канале «АСТ-54 Black» 9 сентября, «полицейский» задержал предполагаемого преступника на улице Высоцкого, 50.
Рядом с домом находились несколько полицейских и служебный автомобиль. Местные жители рассказывают, что это не первый раз, когда полиция ищет этого хулигана. По слухам, злоумышленник оторвал цепочку с какой-то женщины.
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области объяснила, что уточнит информацию позже. Подробности выясняются.