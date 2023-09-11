Для пешеходов расширили проход к метро у дома на Орджоникидзе, 18

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
8 сентября сайт Атас.Инфо опубликовал материал о том, что пешеходов на ул. Орджоникидзе лишили удобного прохода к метро «Площадь Ленина» — вдоль дороги, где раньше был тротуар, прохода нет совсем, стоят ограждения и надпись, что проход закрыт. Остался только очень узкий и неудобный проход у дома №18 — люди избегали ходить там, и шли вдоль дороги, где очень опасно из-за интенсивного движения транспорта.
После публикации мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства и пообещал договориться со строителями расширить проход возле дома №18. В результате ограждения вдоль дома передвинули на полтора метра — ходить стало удобнее, люди начали выбирать этот путь как более безопасный. Но многие по привычке все еще пытаются пройти вдоль проезжей части мимо плаката «Проход закрыт», чтобы быстрее оказаться в метро.
Проект реконструкции сквера «Крылья Сибири» был представлен новосибирцам в июле.