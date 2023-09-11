Для пешеходов расширили проход к метро у дома на Орджоникидзе, 18

8 сентября сайт Атас.Инфо опубликовал материал о том, что пешеходов на ул. Орджоникидзе лишили удобного прохода к метро «Площадь Ленина» — вдоль дороги, где раньше был тротуар, прохода нет совсем, стоят ограждения и надпись, что проход закрыт. Остался только очень узкий и неудобный проход у дома №18 — люди избегали ходить там, и шли вдоль дороги, где очень опасно из-за интенсивного движения транспорта.