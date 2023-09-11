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На улице Орджоникидзе перекрыли тротуар на время ремонта сквера.

Для пешеходов расширили проход к метро у дома на Орджоникидзе, 18

11 сентября 2023, 05:05
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На улице Орджоникидзе перекрыли тротуар на время ремонта сквера.
После того, как сквер «Крылья Сибири» закрыли на реконструкцию, пешеходам оставили проход у дома №18. Из-за того, что проход очень узкий люди продолжали ходить вдоль дороги, подвергая себя опасности. Мэр извинялся перед горожанами и обещал расширить проход — смотрим, что сделано.

8 сентября сайт Атас.Инфо опубликовал материал о том, что пешеходов на ул. Орджоникидзе лишили удобного прохода к метро «Площадь Ленина» — вдоль дороги, где раньше был тротуар, прохода нет совсем, стоят ограждения и надпись, что проход закрыт. Остался только очень узкий и неудобный проход у дома №18 — люди избегали ходить там, и шли вдоль дороги, где очень опасно из-за интенсивного движения транспорта.

Проход на ул. Орджоникидзе вдоль дороги закрыт на время ремонта.Проход на ул. Орджоникидзе вдоль дороги закрыт на время ремонта.
Проход на ул. Орджоникидзе вдоль дороги закрыт на время ремонта.
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

После публикации мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства и пообещал договориться со строителями расширить проход возле дома №18. В результате ограждения вдоль дома передвинули на полтора метра — ходить стало удобнее, люди начали выбирать этот путь как более безопасный. Но многие по привычке все еще пытаются пройти вдоль проезжей части мимо плаката «Проход закрыт», чтобы быстрее оказаться в метро.

Расширенный проход на ул. Орджоникидзе.Расширенный проход на ул. Орджоникидзе.
Расширенный проход на ул. Орджоникидзе.Расширенный проход на ул. Орджоникидзе.
Расширенный проход на ул. Орджоникидзе.
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске представили проект реконструкции сквера «Крылья Сибири»
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Проект реконструкции сквера «Крылья Сибири» был представлен новосибирцам в июле.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Ольга Храмушкина#Мэр Новосибирска#Тротуары
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