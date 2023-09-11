ДВО РАН поможет Сахалинской области разработать маршруты для роста экономики

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:40
Партнерское соглашение подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин. В рамках сотрудничества ученые Российской академии наук разработают ряд предложений по реализации новых проектов в добыче углеводородов, разведении водных биоресурсов и их переработке, а также в альтернативной энергетике, в том числе касательно производства, транспортировки и использования водорода.
«Вместе мы будем создавать в островном регионе благоприятные условия для формирования и развития наиболее высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Также сотрудники ДВО РАН помогут совершенствованию системы предупреждения об опасных природных явлениях, таких как цунами, тайфуны, штормы, оползни, снежные заносы. Это поможет нам более эффективно реагировать на возникающие угрозы, защищать жизнь и здоровье людей, сохранять имущество», — пояснил на полях ВЭФ-2023 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сотрудничество правительства Сахалинской области с учеными ДВО РАН — прямое следствие указа президента РФ Владимира Путина «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Как упоминалось на ВЭФ, одним из ключевых направлений совместной работы научных деятелей на островах станет разработка современных решений для различных отраслей, в том числе в соответствии с требованиями цифровой экономики.