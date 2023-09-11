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ГКЗ им. Каца - самое вероятное место проведения инаугурации губернатора 2023

Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября

11 сентября 2023, 05:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
ГКЗ им. Каца - самое вероятное место проведения инаугурации губернатора 2023
Инаугурация Андрея Травникова на второй срок полномочий губернатора Новосибирской области намечена на пятницу 15 сентября. Действующий губернатор-«единоросс» уверенно победил на выборах 8–10 сентября 2023, согласно предварительным результатам.

Как стало известно Атас.инфо, церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области планируется 15 сентября, в ближайшую пятницу. Традиционно местом статусных церемоний в Новосибирске является ГКЗ им. Каца.

Сегодня оглашены предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области 2023. При явке 31,86%, победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. По итогам подсчёта 99,45% бюллетеней он набрал 76,14% голосов избирателей, об этом сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо на совещании в правительстве Новосибирской области.

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Другие кандидаты набрали на выборах: депутат заксобрания Роман Яковлев (КПРФ) — 10,68%, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) 6,63%, бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,23% голосов.

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