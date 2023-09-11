Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября

Сегодня оглашены предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области 2023. При явке 31,86%, победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. По итогам подсчёта 99,45% бюллетеней он набрал 76,14% голосов избирателей, об этом сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо на совещании в правительстве Новосибирской области.