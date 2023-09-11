Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Как стало известно Атас.инфо, церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области планируется 15 сентября, в ближайшую пятницу. Традиционно местом статусных церемоний в Новосибирске является ГКЗ им. Каца.
Сегодня оглашены предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области 2023. При явке 31,86%, победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. По итогам подсчёта 99,45% бюллетеней он набрал 76,14% голосов избирателей, об этом сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо на совещании в правительстве Новосибирской области.
Другие кандидаты набрали на выборах: депутат заксобрания Роман Яковлев (КПРФ) — 10,68%, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) 6,63%, бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,23% голосов.