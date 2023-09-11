«Исчезла совесть»: стало известно, как защитят академика Асеева в суде Новосибирска

Также адвокат напомнил, что во время предварительного следствия коттедж в Академгородке был оценен в 47 миллионов рублей, но изначально недвижимость, согласно документам, якобы стоила 14 миллионов. К тому же, Александр Асеев передал государству свою квартиру стоимостью в 22 миллиона рублей, но обвинители якобы не учли это во время разбирательства и заявили о мнимом желании ученого уйти от ответственности.