«Исчезла совесть»: стало известно, как защитят академика Асеева в суде Новосибирска

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как удалось выяснить precedent.tv, адвокат осужденного Геннадий Шишебаров намерен приложить все силы для оправдания своего подзащитного. Упор планируется сделать на анализе возможного несоблюдения правовых норм в ходе судебного заседания первой инстанции.
По мнению адвоката, сторона обвинения попросту не стала проверять доводы защиты и отвергла их, тем самым нарушив презумпцию невиновности. При этом доводы самого академика Асеева якобы даже не принимались во внимание.
«Из нашего лексикона исчезли понятия „правосознание“, „правовая культура“, „совесть“. Их место заняла сухая статистика», — посетовал Геннадий Шишебаров.
Также адвокат напомнил, что во время предварительного следствия коттедж в Академгородке был оценен в 47 миллионов рублей, но изначально недвижимость, согласно документам, якобы стоила 14 миллионов. К тому же, Александр Асеев передал государству свою квартиру стоимостью в 22 миллиона рублей, но обвинители якобы не учли это во время разбирательства и заявили о мнимом желании ученого уйти от ответственности.
Александра Асеева обвинили в присвоении служебной недвижимости. По версии следствия, ученый отремонтировал казенный коттедж и переоформил его на свою дочь, постоянно проживающую во Франции. Несмотря на категорическое отрицание вины, академику назначили четыре года условно со штрафом в полмиллиона рублей. Сторона защиты и осужденный в ответ на это подали апелляционную жалобу.