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Клещи кусают жителей НСО

Клещи продолжают нападать на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек

11 сентября 2023, 04:11
Фото: 1MI
Клещи кусают жителей НСО

Более 500 человек укусили клещи в Новосибирской области

Министр здравоохранения Константин Хальзов назвал число пострадавших от укуса клеща в Новосибирской области. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве 11 сентября.

С укусом клеща за неделю в Новосибирской области к медикам обратились 502 человека. Из них 10 — госпитализированы в больницы с подозрением на энцефалит.

Также в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Привиты уже более 211 086 человек.

Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ковидом, гриппом, ОРВИ в Новосибирской области. Так, по заболеваемости коронавирусом за последние сутки зарегистрировано 5 случаев. ОРВИ за неделю — 12 554 случаев, а заболевших гриппом — нет.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Клещ#Эмилия Губарева#Клещевой энцефалит
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