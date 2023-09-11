Клещи продолжают нападать на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
С укусом клеща за неделю в Новосибирской области к медикам обратились 502 человека. Из них 10 — госпитализированы в больницы с подозрением на энцефалит.
Также в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Привиты уже более 211 086 человек.
Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ковидом, гриппом, ОРВИ в Новосибирской области. Так, по заболеваемости коронавирусом за последние сутки зарегистрировано 5 случаев. ОРВИ за неделю — 12 554 случаев, а заболевших гриппом — нет.