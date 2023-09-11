«Комплексы из-за яркой картинки»: в новосибирском Совете отцов недовольны «Барби»

«Вспомните очереди в „Макдоналдс“. И фильмы позже начали появляться, тот же Гоблин их невольно пропагандировал. А потом мы имеем Украину, где люди думают уже не так, как раньше, и считают себя отдельным народом, готовы за это убивать», — считает Сергей Майоров.