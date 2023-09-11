«Комплексы из-за яркой картинки»: в новосибирском Совете отцов недовольны «Барби»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«Молодежь смотрит на экран и видит там красивую картинку с яркой куклой Барби. И думает, что там прямо молочные реки и кисельные берега, все празднично. Но действительность приукрашивается и человек впадает в депрессию, появляются комплексы», — заявил глава Совета отцов Сергей Майоров в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Кроме того, по его мнению, все это является «мягкой силой» и откровенной вестернизацией культурного пространства. Подобную акцию можно сравнить с популяризацией фастфуда.
«Вспомните очереди в „Макдоналдс“. И фильмы позже начали появляться, тот же Гоблин их невольно пропагандировал. А потом мы имеем Украину, где люди думают уже не так, как раньше, и считают себя отдельным народом, готовы за это убивать», — считает Сергей Майоров.
Показы «Барби» в кинотеатрах глава Совета отцов назвал «головотяпством» со стороны чиновников. В условиях СВО это недопустимо. «По телевизору — одно, а в кинотеатрах- другое. Так нельзя», — подчеркнул Сергей Майоров.
В настоящий момент «Барби» идет в кинотеатрах Новосибирска. Средняя стоимость билета — 500 рублей.