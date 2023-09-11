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Выборы прошли без булочек

Отсутствие булочек на выборах в Новосибирске прокомментировал губернатор Травников

11 сентября 2023, 05:08
Фото: 1MI
Выборы прошли без булочек

В Новосибирске губернатор высказался об отсутствии булочек на выборах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал отсутствие булочек на выборах, отметив, что в следующий раз они будут точно испечены.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, губернатор Андрей Травников высказался по поводу информации о недостатке выпечки на избирательных участках во время выборов. Ранее на это жаловались избиратели.

Он выразил свою благодарность мэру Новосибирска Анатолию Локтю за организацию избирательной кампании, а глава города, в свою очередь, поздравил Травникова с победой на выборах.

Губернатор отметил, что в целом все было четко организовано, однако выпечку они обязательно в следующий раз приготовят: «в целом всё чётко организовали, булочки мы в следующий раз напечём».

Отметим, что по предварительным данным, Андрей Травников набрал 75,72% голосов избирателей. Результаты выборов показали, что второе место занял Роман Яковлев, который собрал 74 512 голосов, или 10,72%. Третье место досталось Евгению Лебедеву, который набрал 40 600 голосов, что составляет 7,14%. На четвертом месте располагается Владислав Плотников, чьи голоса составляют 30 183, что равно 4,34%.

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