Отсутствие булочек на выборах в Новосибирске прокомментировал губернатор Травников

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, губернатор Андрей Травников высказался по поводу информации о недостатке выпечки на избирательных участках во время выборов. Ранее на это жаловались избиратели.
Он выразил свою благодарность мэру Новосибирска Анатолию Локтю за организацию избирательной кампании, а глава города, в свою очередь, поздравил Травникова с победой на выборах.
Губернатор отметил, что в целом все было четко организовано, однако выпечку они обязательно в следующий раз приготовят: «в целом всё чётко организовали, булочки мы в следующий раз напечём».
Отметим, что по предварительным данным, Андрей Травников набрал 75,72% голосов избирателей. Результаты выборов показали, что второе место занял Роман Яковлев, который собрал 74 512 голосов, или 10,72%. Третье место досталось Евгению Лебедеву, который набрал 40 600 голосов, что составляет 7,14%. На четвертом месте располагается Владислав Плотников, чьи голоса составляют 30 183, что равно 4,34%.