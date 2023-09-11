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Posted 11 сентября, 07:27

Published 11 сентября, 07:27

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

РЖД будет работать над проектами на БАМе с «Газпромбанком» и «Бамтоннельстрой-Мост»

РЖД будет работать над проектами на БАМе с «Газпромбанком» и «Бамтоннельстрой-Мост»

11 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
ОАО «РЖД», АО «Газпромбанк» и АО «Бамтоннельстрой-Мост» подписали договор о совместной реализации крупных объектов на БАМе.

Договоренности были достигнуты после принятия кабмином решения о реализации третьего этапа строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

Договор подписали на ВЭФ-2023 гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Павел Бруссер и председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

Чтобы достигнуть провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год, важно построить новые инженерные сооружения, в том числе в договоре речь идет о создании второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — это крупнейшая железная дорога, которая проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Её протяжённость 4324 километров. БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей во всём мире.

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