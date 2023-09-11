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Мирный отдых закончился трагедией

Сибирячка одним махом пронзила любимому сердце: ведется следствие

11 сентября 2023, 05:35
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мирный отдых закончился трагедией
В Новосибирской области произошло убийство. Ссора супругов закончилась трагедией.
«Жительница Маслянинского района поссорилась с мужем. По предварительным данным, женщина схватила кухонный нож и нанесла удар в сердце. Мужчина скончался на месте», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Усугубить трагедию могло длительное употребление горячительных напитков. Причины ссоры неизвестны.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Новосибирская область#Убийство#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов
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