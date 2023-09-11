Сибирячка одним махом пронзила любимому сердце: ведется следствие

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
«Жительница Маслянинского района поссорилась с мужем. По предварительным данным, женщина схватила кухонный нож и нанесла удар в сердце. Мужчина скончался на месте», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Усугубить трагедию могло длительное употребление горячительных напитков. Причины ссоры неизвестны.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.