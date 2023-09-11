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В Бердске появился памятник Луке Крымскому

В Бердске открыли памятники Луке Крымскому и атаману Ермаку

11 сентября 2023, 10:59
Фото: Бердск Онлайн
В Бердске появился памятник Луке Крымскому
В минувшее воскресенье в Бердске состоялось торжественное открытие двух скульптурных композиций. Их изготовил местный скульптор Игорь Рельюк.

Как сообщает «Бердск Онлайн», освящение памятника святителю Луке состоялось на территории храма в честь Богоявления Господня. Рядом с церковью находится также реабилитационный центр для помощи детям-инвалидам, страдающим синдромом Дауна и другими заболеваниями.

Стоит отметить, что Лука Крымский был известен не только как священник, но и как врач-хирург. Во время Великой Отечественной войны Валентин Войно-Ясенецкий (мирское имя священнослужителя) трудился главным хирургом-консультантом всех эвакуационных госпиталей Красноярского краевого отдела здравоохранения и преподавал студентам.

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При жизни ученый написал множество научных и духовно-просветительских трудов. В 1996 году архиепископа Симферопольского и Крымского Луку причислили к лику святых.

Также в этот день был торжественно открыт памятник Ермаку Тимофеевичу. Казачий атаман известен как покоритель Сибири.

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#Культура#Православие#Религия#Памятник#Бердск#Александр Ляхов#РПЦ
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