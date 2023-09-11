В Бердске открыли памятники Луке Крымскому и атаману Ермаку

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Как сообщает «Бердск Онлайн», освящение памятника святителю Луке состоялось на территории храма в честь Богоявления Господня. Рядом с церковью находится также реабилитационный центр для помощи детям-инвалидам, страдающим синдромом Дауна и другими заболеваниями.
Стоит отметить, что Лука Крымский был известен не только как священник, но и как врач-хирург. Во время Великой Отечественной войны Валентин Войно-Ясенецкий (мирское имя священнослужителя) трудился главным хирургом-консультантом всех эвакуационных госпиталей Красноярского краевого отдела здравоохранения и преподавал студентам.
При жизни ученый написал множество научных и духовно-просветительских трудов. В 1996 году архиепископа Симферопольского и Крымского Луку причислили к лику святых.
Также в этот день был торжественно открыт памятник Ермаку Тимофеевичу. Казачий атаман известен как покоритель Сибири.