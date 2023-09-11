В Бердске открыли памятники Луке Крымскому и атаману Ермаку

Стоит отметить, что Лука Крымский был известен не только как священник, но и как врач-хирург. Во время Великой Отечественной войны Валентин Войно-Ясенецкий (мирское имя священнослужителя) трудился главным хирургом-консультантом всех эвакуационных госпиталей Красноярского краевого отдела здравоохранения и преподавал студентам.