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В Дагестане завели уголовное дело из-за гибели новосибирского фотографа

В Дагестане завели уголовное дело из-за гибели новосибирского фотографа

11 сентября 2023, 20:07
Фото: 1MI
Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о небезопасных услугах в связи с гибелью девушки-фотографа из Новосибирска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сибирячка погибла в результате обрушения подпорной стены на парковке у базы отдыха на Чиркейском водохранилище в горной республике. Стена высотой около шести метров должна была удерживать грунт.

Вместе с ней был еще один фотограф из города Великие Луки, но ему повезло и он отделался ушибами.

Ранее в Новосибирской области при обрушении стены в ходе строительных работ погиб 15-летний подросток. Он сорвался с высоты, когда незаконно выполнял работу альпиниста.

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