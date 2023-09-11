В Дагестане завели уголовное дело из-за гибели новосибирского фотографа

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Сибирячка погибла в результате обрушения подпорной стены на парковке у базы отдыха на Чиркейском водохранилище в горной республике. Стена высотой около шести метров должна была удерживать грунт.
Вместе с ней был еще один фотограф из города Великие Луки, но ему повезло и он отделался ушибами.
Ранее в Новосибирской области при обрушении стены в ходе строительных работ погиб 15-летний подросток. Он сорвался с высоты, когда незаконно выполнял работу альпиниста.