В Новосибирской области растет заболеваемость раком кожи

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По словам главного онколога региона Сергея Фурсова, в прошлом году рак кожи находили у 1446 человек. Выявлять стали чаще и оперативнее так, как признаки новообразования видны на поверхности.
«Не нужны специальные аппараты, чтобы их обнаружить. Онколог просто видит опухоль на осмотре. Также легко можно взять кусочек ткани с поверхности язвы на анализ и подтвердить диагноз», — рассказывает Фурсов.
Специалист отметил, что причиной появления рака кожи является ультрафиолетовое излучение. В зоне риска люди старше 65 лет, светловолосые и те, у кого есть родинки и веснушки.
Главный онколог советует использовать ежедневно солнцезащитный крем во время жары, не загорать и носить всегда шляпу, панаму или кепку.