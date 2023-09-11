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В НСО стали чаще выявлять рак кожи

В Новосибирской области растет заболеваемость раком кожи

11 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В НСО стали чаще выявлять рак кожи
Врачи выявили 1487 случаев рака кожи с начала 2023 года в Новосибирской области. Это заболевание сейчас занимает первое место среди других онкологий.

По словам главного онколога региона Сергея Фурсова, в прошлом году рак кожи находили у 1446 человек. Выявлять стали чаще и оперативнее так, как признаки новообразования видны на поверхности.

«Не нужны специальные аппараты, чтобы их обнаружить. Онколог просто видит опухоль на осмотре. Также легко можно взять кусочек ткани с поверхности язвы на анализ и подтвердить диагноз», — рассказывает Фурсов.

Специалист отметил, что причиной появления рака кожи является ультрафиолетовое излучение. В зоне риска люди старше 65 лет, светловолосые и те, у кого есть родинки и веснушки.

Главный онколог советует использовать ежедневно солнцезащитный крем во время жары, не загорать и носить всегда шляпу, панаму или кепку.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Врач#Здоровье#Рак
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