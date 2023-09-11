В онлайн-голосовании новосибирцы реже отдавали предпочтение Андрею Травникову

Явка избирателей на выборах губернатора в 2023 году была достаточно высокой — 31,86%. Всего в голосовании приняли участие 695 485 избирателей. Для сравнения, в период предыдущей избирательной кампании в 2018 году явка была 29,52%, а количество избирателей было 628 945 человек. То есть количество избирателей существенно изменилось.