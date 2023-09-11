atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Наибольшее количество голосов набрал кандидат Андрей Травников

В онлайн-голосовании новосибирцы реже отдавали предпочтение Андрею Травникову

11 сентября 2023, 07:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Наибольшее количество голосов набрал кандидат Андрей Травников
Глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо рассказала об итогах голосования, в том числе электронного, во время выборов губернатора области с 8 по 10 сентября. Об этом стало известно во время пресс-конференции в ТАСС.

Явка избирателей на выборах губернатора в 2023 году была достаточно высокой — 31,86%. Всего в голосовании приняли участие 695 485 избирателей. Для сравнения, в период предыдущей избирательной кампании в 2018 году явка была 29,52%, а количество избирателей было 628 945 человек. То есть количество избирателей существенно изменилось.

В лидерах по явке в области — это Сузунский район (67%), Маслянинский район (67%), Усть-Таркский район (63%). В областном центре — Центральный район (24%), Советский район (23%), Железнодорожный район (22%). Также отметим, что инаугурация Андрея Травникова на второй срок полномочий намечена на пятницу 15 сентября после подведения итогов голосования.

«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО
Узнать подробнее

По первичным данным, наибольшее количество голосов получил кандидат Андрей Травников от политической партии «Единая Россия». Он набрал 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. На втором месте находится Роман Яковлев, который набрал 74 512 голосов или 10,72%. Евгений Лебедев занимает третье место с 49 600 голосами, что составляет 7,14%, а Владислав Плотников занимает четвертое место со 30 183 голосами, что составляет 4,34% от общего числа.

«С учетом таких разрывов мы понимаем, что уже ничего не изменится (Прим.ред. официально о результатах выборов станет известно 13 сентября)», — сказала Ольга Благо.

Кроме того, в текущем году впервые применяли дистанционное электронное голосование. На него подавали заявление 89 117 человек. Из них проголосовали 76 175 человек. Явка составила около 86%. Если рассматривать в целом процент голосования, то электронное получило 10,95% от всего числа.

Отметим, что в онлайн-голосовании процент голосов за Андрея Травникова ниже, чем в очном. Кроме того, Роман Яковлев и Евгений Лебедев почти уровняли свои позиции. По предварительным результатам, итоги электронного голосования следующие: Андрей Травников — 54 585 (71,6%) голосов, Роман Яковлев — 8 761 (11,5%), Евгений Лебедев — 8 750 (11,4%), Владислав Плотников — 4 078 (5,3%).

Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСО
Узнать подробнее
Читайте также:
Отсутствие булочек на выборах в Новосибирске прокомментировал губернатор ТравниковЯвка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 31 процентКоммунист Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской областиНазваны районы с лучшей и худшей явкой на выборы губернатора Новосибирской областиИтоги выборов в Новосибирской области: раскрыто имя победителя
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Выборы губернатора Новосибирской области 2023
Подпишитесь
«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО
Сегодня, 03:58
Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября
Сегодня, 05:07
Первый вытрезвитель открыли в Новосибирске — он принял первых пациентов
Сегодня, 03:38
Коммунист Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области
Сегодня, 02:09
Отсутствие булочек на выборах в Новосибирске прокомментировал губернатор Травников
Сегодня, 05:08
Теплая и ясная погода до +17 °С ожидается в Новосибирске — смотрим прогноз
Сегодня, 01:30