В онлайн-голосовании новосибирцы реже отдавали предпочтение Андрею Травникову

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Явка избирателей на выборах губернатора в 2023 году была достаточно высокой — 31,86%. Всего в голосовании приняли участие 695 485 избирателей. Для сравнения, в период предыдущей избирательной кампании в 2018 году явка была 29,52%, а количество избирателей было 628 945 человек. То есть количество избирателей существенно изменилось.
В лидерах по явке в области — это Сузунский район (67%), Маслянинский район (67%), Усть-Таркский район (63%). В областном центре — Центральный район (24%), Советский район (23%), Железнодорожный район (22%). Также отметим, что инаугурация Андрея Травникова на второй срок полномочий намечена на пятницу 15 сентября после подведения итогов голосования.
По первичным данным, наибольшее количество голосов получил кандидат Андрей Травников от политической партии «Единая Россия». Он набрал 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. На втором месте находится Роман Яковлев, который набрал 74 512 голосов или 10,72%. Евгений Лебедев занимает третье место с 49 600 голосами, что составляет 7,14%, а Владислав Плотников занимает четвертое место со 30 183 голосами, что составляет 4,34% от общего числа.
«С учетом таких разрывов мы понимаем, что уже ничего не изменится (Прим.ред. официально о результатах выборов станет известно 13 сентября)», — сказала Ольга Благо.
Кроме того, в текущем году впервые применяли дистанционное электронное голосование. На него подавали заявление 89 117 человек. Из них проголосовали 76 175 человек. Явка составила около 86%. Если рассматривать в целом процент голосования, то электронное получило 10,95% от всего числа.
Отметим, что в онлайн-голосовании процент голосов за Андрея Травникова ниже, чем в очном. Кроме того, Роман Яковлев и Евгений Лебедев почти уровняли свои позиции. По предварительным результатам, итоги электронного голосования следующие: Андрей Травников — 54 585 (71,6%) голосов, Роман Яковлев — 8 761 (11,5%), Евгений Лебедев — 8 750 (11,4%), Владислав Плотников — 4 078 (5,3%).