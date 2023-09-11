Валерий Лимаренко: студенческий городок кампуса «СахалинTech» достроят в 2025 году

«Мы начали разработку грунта, около 30 тысяч кубометров нужно будет вывезти, около 40 тысяч кубометров бетона залить. Мы работаем „под ключ“: есть проектные и строительные мощности, мощности по производству бетона, светопрозрачных конструкций, сантехники, электрики. Опыт у нас богатый, в этом году отмечаем 35 лет со дня образования. Компания много лет строит школы, сады, больницы, микрорайоны жилые. Это будут два года очень интересной работы и главное, что это позитив для региона, потому как наши дети будут учиться в родном регионе и приносить ему пользу», — отметил руководитель строительно-коммерческой фирмы «Сфера» Андрей Залпин.