Включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области призвал Травников

Напомним, ранее Атас.инфо вспомнил, когда включали отопление в регионе за последние 7 лет. Так, в 2016 году отопительный сезон начался в конце сентября. То же самое произошло и в следующем году. А в 2018 году отопление в административных зданиях началось 19 сентября, а в жилых домах — 24 сентября. В 2019 году тепло в квартирах появилось 25 сентября. Самым холодным был 2022 год. Насчет точной даты начала отопительного сезона в 2023 году в Новосибирске пока нет информации. Однако синоптики прогнозируют резкое похолодание до +10…+8 градусов после 22 сентября.