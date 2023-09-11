Включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области призвал Травников

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
К отопительному сезону жилой фонд готов на 95%, котельные на 95%, и теплосети на 94%. В соответствии с установленным правилами в регионе, отопление дают, когда дневная температура воздуха в среднем опускается ниже +8 градусов и сохраняется такой уровень в течение 5 дней подряд. Иногда запуск отопления может задерживаться по разным причинам, например из-за аварий на теплосетях.
Андрей Травников порекомендовал главам районов включить отопление в детских учреждениях раньше, а также поблагодарил тех, кто уже это сделал.
«Здоровье детей и поддержание эпидобстановки намного важнее, чем экономические факторы. Призываю принимать раньше решение о включении отопления в детских учреждениях и объектах здравоохранения», — сказал губернатор.
Напомним, ранее Атас.инфо вспомнил, когда включали отопление в регионе за последние 7 лет. Так, в 2016 году отопительный сезон начался в конце сентября. То же самое произошло и в следующем году. А в 2018 году отопление в административных зданиях началось 19 сентября, а в жилых домах — 24 сентября. В 2019 году тепло в квартирах появилось 25 сентября. Самым холодным был 2022 год. Насчет точной даты начала отопительного сезона в 2023 году в Новосибирске пока нет информации. Однако синоптики прогнозируют резкое похолодание до +10…+8 градусов после 22 сентября.