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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:30

Отопление дадут во второй или третьей декаде сентября

Включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области призвал Травников

11 сентября 2023, 04:27
Фото: 1MI
Отопление дадут во второй или третьей декаде сентября

Травников призвал включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области

Министр ЖКХ Денис Архипов отчитался во время оперативного совещания перед губернатором о подготовке региона к отопительному сезону.

К отопительному сезону жилой фонд готов на 95%, котельные на 95%, и теплосети на 94%. В соответствии с установленным правилами в регионе, отопление дают, когда дневная температура воздуха в среднем опускается ниже +8 градусов и сохраняется такой уровень в течение 5 дней подряд. Иногда запуск отопления может задерживаться по разным причинам, например из-за аварий на теплосетях.

Андрей Травников порекомендовал главам районов включить отопление в детских учреждениях раньше, а также поблагодарил тех, кто уже это сделал.

«Здоровье детей и поддержание эпидобстановки намного важнее, чем экономические факторы. Призываю принимать раньше решение о включении отопления в детских учреждениях и объектах здравоохранения», — сказал губернатор.

Напомним, ранее Атас.инфо вспомнил, когда включали отопление в регионе за последние 7 лет. Так, в 2016 году отопительный сезон начался в конце сентября. То же самое произошло и в следующем году. А в 2018 году отопление в административных зданиях началось 19 сентября, а в жилых домах — 24 сентября. В 2019 году тепло в квартирах появилось 25 сентября. Самым холодным был 2022 год. Насчет точной даты начала отопительного сезона в 2023 году в Новосибирске пока нет информации. Однако синоптики прогнозируют резкое похолодание до +10…+8 градусов после 22 сентября.

В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Тепло#Отопление#Эмилия Губарева
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