Явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 31 процент

По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников. Он получил 526 282 голоса, что составило 75,72%. Второе место занимает Роман Яковлев, набрав 74 512 голосов или 10,72%. На третьем месте Евгений Лебедев — 40 600 голосов, 7,14% и Владислав Плотников на четвертом месте, набрав 30 183 голоса, 4,34%.