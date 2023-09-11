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Явка на этих выборах была больше

Явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 31 процент

11 сентября 2023, 03:28
Фото: atas.info
Явка на этих выборах была больше
Глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо рассказала во время оперативного совещания в правительстве 11 сентября о явке на выборах губернатора Новосибирской области.
Явка на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году была выше, чем в период предыдущих избирательных кампаний. «Благодаря командной работе удалось привлечь избирателей к участию в выборах. Явка составила 31,86% Также впервые в регионе применялось дистанционное электронное голосование (проголосовали 76 175 человек)».

По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников. Он получил 526 282 голоса, что составило 75,72%. Второе место занимает Роман Яковлев, набрав 74 512 голосов или 10,72%. На третьем месте Евгений Лебедев — 40 600 голосов, 7,14% и Владислав Плотников на четвертом месте, набрав 30 183 голоса, 4,34%.

Глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо поздравила действующего губернатора с очевидной победой. Окончательные результаты выборов станут известны 13 сентября.

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