Что известно о командире самолета, который сел в поле под Новосибирском

Командиром самолета является Сергей Белов, опытный пилот, который скоро отметит свой 33-й день рождения. Согласно информации пресс-службы авиаперевозчика, Сергей вырос в Тбилиси и всегда мечтал стать летчиком, как и его отец и дедушка, которые тоже работали в «Уральских авиалиниях». Он считает, что пилотажная профессия — это его призвание и хочет продолжить славную летную традицию своей семьи.