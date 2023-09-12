Что известно о командире самолета, который сел в поле под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 07:51
В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили о командире самолета, который приземлился в поле Новосибирской области. Экипаж летел из Сочи в Омск.
Командиром самолета является Сергей Белов, опытный пилот, который скоро отметит свой 33-й день рождения. Согласно информации пресс-службы авиаперевозчика, Сергей вырос в Тбилиси и всегда мечтал стать летчиком, как и его отец и дедушка, которые тоже работали в «Уральских авиалиниях». Он считает, что пилотажная профессия — это его призвание и хочет продолжить славную летную традицию своей семьи.
Напомним, Airbus A320, выполняющий рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку за пределами аэродрома — в чистом поле в селе Каменка Убинского района. Все прошло успешно. Находившиеся на борту 161 пассажир и 6 членов экипажа сильно не пострадали. Их временно разместили в местном ДК, откуда позже доставят до точки назначения.