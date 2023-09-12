atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В авиакомпании рассказали об экипаже

Что известно о командире самолета, который сел в поле под Новосибирском

12 сентября 2023, 06:55
Фото: ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
В авиакомпании рассказали об экипаже
Командир самолета совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском: все 167 человек на борту остались живы.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили о командире самолета, который приземлился в поле Новосибирской области. Экипаж летел из Сочи в Омск.

Командиром самолета является Сергей Белов, опытный пилот, который скоро отметит свой 33-й день рождения. Согласно информации пресс-службы авиаперевозчика, Сергей вырос в Тбилиси и всегда мечтал стать летчиком, как и его отец и дедушка, которые тоже работали в «Уральских авиалиниях». Он считает, что пилотажная профессия — это его призвание и хочет продолжить славную летную традицию своей семьи.

Напомним, Airbus A320, выполняющий рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку за пределами аэродрома — в чистом поле в селе Каменка Убинского района. Все прошло успешно. Находившиеся на борту 161 пассажир и 6 членов экипажа сильно не пострадали. Их временно разместили в местном ДК, откуда позже доставят до точки назначения.

Фото: ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
О новых пострадавших в самолете рассказали в Минздраве Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажирам экстренно севшего самолета под Новосибирском выплатят по 100 тысячЧудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета
#Происшествия#Новосибирская область#ЧП#Сочи#Авиарейс#Омск#Авиакомпания#Эмилия Губарева#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.#Посадка
Подпишитесь
Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
Сегодня, 03:38
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
Сегодня, 05:55
Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
Сегодня, 04:06
Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
Сегодня, 04:02
В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
Сегодня, 01:44
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Сегодня, 02:59