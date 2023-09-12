Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»

«Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт», — цитирует рассказ пассажиров Ом1.ru «Говорят: „В Омске плохая погода, вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка».