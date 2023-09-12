Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»

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Экстренную посадку вне аэродрома совершил самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. Вне аэродрома — это поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — официально комментирует ЧП авиакомпания «Уральские авиалинии».
Экстренную посадку вне аэродрома совершил самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. Вне аэродрома — это поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — официально комментирует ЧП авиакомпания «Уральские авиалинии».
Причиной экстренной посадки самолета называют отказ гидросистемы. Пилоты приняли решение экстренно посадить самолет вне аэродрома.
В интернете появилась аудизапись переговоров, как утверждается — пилотов терпящего бедствие выполнявший рейс U6-1383
— Серёг, что серьезно?
— Да, гидравлика вытекла полностью.
— Вонючий случай.
— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск, контроль.
К счастью, пилоты сумели посадить самолет так, что никто из пассажиров не пострадал. Хотя на первых фото самолета после посадки видны следы, похожие на задымление.
«Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт», — цитирует рассказ пассажиров Ом1.ru «Говорят: „В Омске плохая погода, вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка».
За медицинской помощью обратились двое пассажиров, сообщает Минздрав Новосибирской области.
Двое взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направлены в ЦРБ на рентген. Ещё у двоих пассажиров повысилось давление, у одного человека зафиксирован приступ бронхиальной астмы. Помощь им оказана на месте. С остальными пассажирами рейса работают психологи.
Губернатор Андрей Травников, только вчера победивший второй раз на выборах главы Новосибирской области, поручил главе Убинского района Олегу Конюку помочь пассажирам севшего в поле самолета, который экстренно приземлился в сельской местности. Пункт временного размещения пассажиров создан в местном Доме культуры.
Известно, что направлявшийся из Сочи самолет Airbus A320 летает уже 19 лет, с 2004 года. Ранее судно принадлежало арабским авиакомпаниям: Air Arabia (2004-11); Air Arabia Maroc (2011-13).
С 2013 года эксплуатируется «Уральскими авиалиниями», имеет сертификат лётной годности, действительный до 31 декабря 2024 года.
Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета, прокуратура начала проверку.
«Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали», — пассажиры благодарят своих спасителей.
В СМИ уже было опубликовано фото пилота Сергея Белова, которого считали командиром корабля. Но позже оказалось, что за штурвалом самолета рейса U6-1383 Сочи-Омск был другой летчик.
Сейчас известны имена всех членов экипажа:
Пилоты:
Бортпроводники:
Уже возбуждено уголовное дело по факту экстренной посадки самолёта под Новосибирском. Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Точные причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы.
Росавиация также сформировала комиссию для расследования причин инцидента с самолётом «Уральских авиалиний».