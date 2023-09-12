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Published Сегодня, 05:55

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Аэробус благополучно сел на поле нескошенной пшеницы

Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023, 05:55
Фото: ТГ-канал Западно Сибирсокй транспортной прокуратуры
Аэробус благополучно сел на поле нескошенной пшеницы
Пассажирский Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Убинского района Новосибирской области в 09:44 местного времени 12 сентября 2023. Авария воздушного судна не обернулись катастрофой — 161 пассажир не пострадал. Обсуждаются предварительные причины ЧП.

Экстренную посадку вне аэродрома совершил самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. Вне аэродрома — это поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — официально комментирует ЧП авиакомпания «Уральские авиалинии».

При вынужденной посадке никто не пострадалПри вынужденной посадке никто не пострадал
При вынужденной посадке никто не пострадал
Фото: ТГ-канал Министерства здравоохранения НСО

Экстренную посадку вне аэродрома совершил самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. Вне аэродрома — это поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — официально комментирует ЧП авиакомпания «Уральские авиалинии».

«Вонючий случай»: причины аварии самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний»

Причиной экстренной посадки самолета называют отказ гидросистемы. Пилоты приняли решение экстренно посадить самолет вне аэродрома.

В интернете появилась аудизапись переговоров, как утверждается — пилотов терпящего бедствие выполнявший рейс U6-1383

— Серёг, что серьезно?

— Да, гидравлика вытекла полностью.

— Вонючий случай.

— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск, контроль.

Рассекречены переговоры пилотов перед экстренной посадкой в поле под Новосибирском
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К счастью, пилоты сумели посадить самолет так, что никто из пассажиров не пострадал. Хотя на первых фото самолета после посадки видны следы, похожие на задымление.

Пассажиры: «Я напрягся»… «Все молились»

«Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт», — цитирует рассказ пассажиров Ом1.ru «Говорят: „В Омске плохая погода, вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка».

«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета
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За медицинской помощью обратились двое пассажиров, сообщает Минздрав Новосибирской области.

Двое взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направлены в ЦРБ на рентген. Ещё у двоих пассажиров повысилось давление, у одного человека зафиксирован приступ бронхиальной астмы. Помощь им оказана на месте. С остальными пассажирами рейса работают психологи.

Губернатор Андрей Травников, только вчера победивший второй раз на выборах главы Новосибирской области, поручил главе Убинского района Олегу Конюку помочь пассажирам севшего в поле самолета, который экстренно приземлился в сельской местности. Пункт временного размещения пассажиров создан в местном Доме культуры.

Фото, видео и история «Аэробуса», севшего в поле под Новосибирском

Известно, что направлявшийся из Сочи самолет Airbus A320 летает уже 19 лет, с 2004 года. Ранее судно принадлежало арабским авиакомпаниям: Air Arabia (2004-11); Air Arabia Maroc (2011-13).

С 2013 года эксплуатируется «Уральскими авиалиниями», имеет сертификат лётной годности, действительный до 31 декабря 2024 года.

Появились первые видео с пассажирами севшего в поле самолета под Новосибирском
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Первые фото и видео авиалайнера, стоящего в поле после экстренной посадки уже опубликованы МЧС и счастливыми пассажирами. Видно, что самолет сел на поле нескошенной спелой пшеницы.

Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета, прокуратура начала проверку.

Пилоты и экипаж — что известно

«Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали», — пассажиры благодарят своих спасителей.

В СМИ уже было опубликовано фото пилота Сергея Белова, которого считали командиром корабля. Но позже оказалось, что за штурвалом самолета рейса U6-1383 Сочи-Омск был другой летчик.

Сейчас известны имена всех членов экипажа:

Пилоты:

  • Капитан воздушного судна — Сергей Белов;
  • Второй пилот — Эдуард Семенов.

Бортпроводники:

  • Дарья Глушкова;
  • Аиша Гумметова;
  • Дмитрий Костылев;
  • Дмитрий Рябов.

Что сейчас?

Уже возбуждено уголовное дело по факту экстренной посадки самолёта под Новосибирском. Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Точные причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы.

Росавиация также сформировала комиссию для расследования причин инцидента с самолётом «Уральских авиалиний».

Отказала гидросистема: стала известная причина экстренной посадки самолета в поле
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