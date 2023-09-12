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Опытный пилот осудил действия экипажа

«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой

12 сентября 2023, 08:59
Фото: ВК / АСТ-54
Опытный пилот осудил действия экипажа
Сегодня утром 12 сентября экипаж самолета Airbus A320 совершил экстренную посадку в Убинском районе. На борту находились 167 человек. По мнению заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, их действия были безрассудными.
«Топливо кончилось и стали подбирать поле для посадки. Это не просто ошибка — преступные действия в кабине. Надо гнать их в три шеи, этих идиотов», — эмоционально высказался Юрий Сытник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению пилота, экипаж мог долететь до Омска при любом дефиците топлива, поскольку в аэропорту их успешному приземлению поспособствовали бы диспетчеры. В крайнем случае, были бы задействованы службы спасения. Решение лететь до Новосибирска якобы не сократило, а удлинило путь.

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Критике действия пилотов подверг и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

«Под крылом был Омск. Почему они там не сели? Хорошо, запросили Новосибирск. Но сели в поле. Почему? Вот главный вопрос», — заявил Олег Смирнов в эфире «Говорит Москва».

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в Убинском районе утром 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. Причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Экстренная посадка#Пилот#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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