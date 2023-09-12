«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
«Топливо кончилось и стали подбирать поле для посадки. Это не просто ошибка — преступные действия в кабине. Надо гнать их в три шеи, этих идиотов», — эмоционально высказался Юрий Сытник в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению пилота, экипаж мог долететь до Омска при любом дефиците топлива, поскольку в аэропорту их успешному приземлению поспособствовали бы диспетчеры. В крайнем случае, были бы задействованы службы спасения. Решение лететь до Новосибирска якобы не сократило, а удлинило путь.
Критике действия пилотов подверг и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
«Под крылом был Омск. Почему они там не сели? Хорошо, запросили Новосибирск. Но сели в поле. Почему? Вот главный вопрос», — заявил Олег Смирнов в эфире «Говорит Москва».
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в Убинском районе утром 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. Причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы.