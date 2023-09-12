«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой

По мнению пилота, экипаж мог долететь до Омска при любом дефиците топлива, поскольку в аэропорту их успешному приземлению поспособствовали бы диспетчеры. В крайнем случае, были бы задействованы службы спасения. Решение лететь до Новосибирска якобы не сократило, а удлинило путь.