Какие районы хуже голосовали за Травникова на губернаторских выборах — фамилии глав

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 11:00
Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников одержал победу на выборах, получив поддержку 76,14% избирателей. Но уровень одобрения деятельности Травникова на посту губернатора различается в разных районах региона. Итак, где наиболее скептично оценивают его работу за последние пять лет?
Максимальное недоверие Травникову, как губернатору, высказали жители Колыванского района, где в поддержку действующего губернатора выступил только 71% избирателей. С 2018 года район возглавляет единоросс Владимир Артюхов, отставки которого ранее пыталась добиться областная прокуратура, подозревая в конфликте интересов.
На втором месте в рейтинге недоверия избиратели Новосибирска (71,4%), который возглавляет мэр-коммунист Анатолий Локоть. Среди городских же территорий наибольшее отторжение кандидатура действующего губернатора вызвала у жителей Дзержинского района, где Андрей Травников получил голоса только 67,55% избирателей.
На третьем месте — город Обь, где под руководством Павла Буковинина, единоросса и мастера спорта по греко-римской борьбе, занимающего пост главы муниципалитета с 2020 года, 72,39% избирателей положительно высказалась о деятельности Андрея Травникова.
Четвертую строку занимает город Искитим. Уровень поддержки действующего главы региона составил 73,81%. Городской администрацией руководит единоросс Сергей Завражин, он 13 лет отдал работе в мэрии, из них 7 лет в качестве главы муниципатитета.
И замыкает топ-5 муниципальных образований по уровню недоверия к главе Новосибирской области Баганский район, где в поддержку Андрея Травникова высказалось 75,36% избирателей. Возглавляет район единоросс Александр Тарасов, в августе 2021 года он пришел к руководству в качестве врио главы. Затем был избран руководителем муниципалитета по конкурсу.