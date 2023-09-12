Какие районы хуже голосовали за Травникова на губернаторских выборах — фамилии глав

И замыкает топ-5 муниципальных образований по уровню недоверия к главе Новосибирской области Баганский район, где в поддержку Андрея Травникова высказалось 75,36% избирателей. Возглавляет район единоросс Александр Тарасов, в августе 2021 года он пришел к руководству в качестве врио главы. Затем был избран руководителем муниципалитета по конкурсу.