«Кладбищенский» навар: с новосибирского Минтруда требуют 2,5 миллиона за памятники

По мнению представителя министерства, им были предоставлены только акты выполненных работ, однако отсутствовали чеки, накладные и иная финансовая документация. К тому же, там ставится под сомнение трата свыше двух миллионов на изготовление могильных плит. Если коммерсанты так и не предоставят доказательства, то их могут заподозрить в попытке незаконного обогащения за счет бюджета.