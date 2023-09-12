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Коммерсанты требуют свыше 2 миллионов рублей за памятники

«Кладбищенский» навар: с новосибирского Минтруда требуют 2,5 миллиона за памятники

12 сентября 2023, 12:46
Фото: precedent.tv
Коммерсанты требуют свыше 2 миллионов рублей за памятники
В Новосибирске постепенно набирает силу скандал вокруг установки памятников Героям Социалистического труда. Коммерсанты смонтировали мемориалы и требуют от властей законной выплаты гонорара. Однако их представители считают иначе.

Как сообщает precedent.tv, все началось в 2022 году. Коммерсанты из Минусинска по фамилии Оленины предложили смонтировать ряд памятных объектов почившим Героям Социалистического труда, заручившись поддержкой их родственников. После подписания актов и изготовления памятников предприниматели обратились за выплатой гонорара за работу.

Претензии Оленины выставили к Министерству труда и социального развития Новосибирской области. После обращения коммерсантов в арбитраж власти должны выплатить им свыше 2,5 миллионов рублей. Однако представители не министерства не согласны с решением суда.

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«Согласно действующему законодательству установлен регламент по процедуре социальных выплат, связанных с установкой мемориальных объектов. Необходимо не только заявление, но и соответствующие документы», — сообщила заместитель начальника правового управления министерства труда и социального развития Новосибирской области Ирина Перкова.

По мнению представителя министерства, им были предоставлены только акты выполненных работ, однако отсутствовали чеки, накладные и иная финансовая документация. К тому же, там ставится под сомнение трата свыше двух миллионов на изготовление могильных плит. Если коммерсанты так и не предоставят доказательства, то их могут заподозрить в попытке незаконного обогащения за счет бюджета.

При этом созданию подобных коллизий способствует сам порядок финансовых расчетов при установке памятников, который предусматривает определение размера компенсации из бюджета постфактум, а не до начала работ

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#Общество#Новосибирск#Память#Кладбище#Памятник#Минтруда#Александр Ляхов
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