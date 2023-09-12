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Марки оценены на 1,5 млн рублей

Коллекцию марок времен СССР продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

12 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI
Марки оценены на 1,5 млн рублей

В Новосибирске продают коллекцию марок времен СССР за 1,5 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу альбом с марками. Он продает его за «кругленькую» сумму.

В Новосибирске коллекционер решил продать свои почтовые марки. Он выставил объявление на популярном сайте. Цена за всю коллекцию составляет 1,5 миллиона рублей.

На фотографиях, сделанных продавцом, можно увидеть разнообразные марки. Среди них есть те, которые посвящены спорту, также есть изображения животных и самолётов. Количество марок в альбоме не указано.

Отметим, что в среднем, цена на такие альбомы, варьируется до 100 тысяч рублей. Марки времен СССР продают втридорога как память.

Фото: Авито

Напомним, что ранее автографы четырех советских знаменитостей продавали в Новосибирске. За подписи четырёх советских знаменитостей: Льва Яшина, Юрия Гагарина, Людмилы Зыкиной и Вилли Токарева продавец готов был получить по несколько тысяч рублей.

Автографы четырех советских знаменитостей продают в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева
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