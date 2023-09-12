Коллекцию марок времен СССР продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Новосибирске коллекционер решил продать свои почтовые марки. Он выставил объявление на популярном сайте. Цена за всю коллекцию составляет 1,5 миллиона рублей.
На фотографиях, сделанных продавцом, можно увидеть разнообразные марки. Среди них есть те, которые посвящены спорту, также есть изображения животных и самолётов. Количество марок в альбоме не указано.
Отметим, что в среднем, цена на такие альбомы, варьируется до 100 тысяч рублей. Марки времен СССР продают втридорога как память.
Напомним, что ранее автографы четырех советских знаменитостей продавали в Новосибирске. За подписи четырёх советских знаменитостей: Льва Яшина, Юрия Гагарина, Людмилы Зыкиной и Вилли Токарева продавец готов был получить по несколько тысяч рублей.