Может ли шаурма стать причиной смерти — мнение эксперта

Например, если у вас есть стенокардия или ишемическая болезнь сердца, и вы отравились пищей, существует риск смерти от инфаркта, который может быть вызван токсикоинфекцией. В таких случаях организм просто не выдерживает, отметил Краснов в интервью RuNews24.Ru.