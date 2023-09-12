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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Может ли шаурма стать причиной смерти — мнение эксперта

12 сентября 2023, 16:27
Может ли шаурма стать причиной смерти? Об этом рассказал профессор Виктор Краснов, специалист по инфекционным болезням из Приволжского исследовательского медицинского университета.

По его словам, летальные исходы возможны, но если вовремя обратиться за помощью, то риски минимальны. Однако, если человек самостоятельно пытается лечиться и имеет хронические заболевания, ситуация может стать крайне опасной.

Например, если у вас есть стенокардия или ишемическая болезнь сердца, и вы отравились пищей, существует риск смерти от инфаркта, который может быть вызван токсикоинфекцией. В таких случаях организм просто не выдерживает, отметил Краснов в интервью RuNews24.Ru.

Поэтому, если после употребления готовой еды вы почувствовали себя плохо, сразу обращайтесь к врачам, резюмировал врач.

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