Может ли шаурма стать причиной смерти — мнение эксперта

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
По его словам, летальные исходы возможны, но если вовремя обратиться за помощью, то риски минимальны. Однако, если человек самостоятельно пытается лечиться и имеет хронические заболевания, ситуация может стать крайне опасной.
Например, если у вас есть стенокардия или ишемическая болезнь сердца, и вы отравились пищей, существует риск смерти от инфаркта, который может быть вызван токсикоинфекцией. В таких случаях организм просто не выдерживает, отметил Краснов в интервью RuNews24.Ru.
Поэтому, если после употребления готовой еды вы почувствовали себя плохо, сразу обращайтесь к врачам, резюмировал врач.