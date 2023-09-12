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Published Сегодня, 04:06

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Пострадавших нет

Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском

12 сентября 2023, 04:06
Фото: Baza
Пострадавших нет

Самолет из Сочи сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы

В результате отказа гидросистемы, самолет компании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в поле под Новосибирском.

12 сентября самолет компании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку в поле около села Каменка в Новосибирской области. Предварительно сообщается, что причиной приземления стал сбой гидросистемы.

Разрушений самолета нет, все пассажиры и члены экипажа успешно эвакуировались по трапам. На борту находилось 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа.

К счастью, никто не пострадал. В данный момент автобусы направляются к месту посадки, чтобы доставить людей в временное убежище. Кроме того, на место происшествия уже выехала прокуратура.

Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ЧП#Эмилия Губарева#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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