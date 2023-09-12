Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
12 сентября самолет компании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку в поле около села Каменка в Новосибирской области. Предварительно сообщается, что причиной приземления стал сбой гидросистемы.
Разрушений самолета нет, все пассажиры и члены экипажа успешно эвакуировались по трапам. На борту находилось 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа.
К счастью, никто не пострадал. В данный момент автобусы направляются к месту посадки, чтобы доставить людей в временное убежище. Кроме того, на место происшествия уже выехала прокуратура.