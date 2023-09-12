«Беспредел»: новосибирских полицейских заподозрили в травле подростка

На видеозаписи хорошо видно, как сотрудник правоохранительных органов хватает подростка за шею и пытается ее сдавить. При этом страж порядка явно агрессивен. При этом многие новосибирцы не верят происходящему. «Поколение сказочников подрастает», — написал сибиряк под ником Антон Охват. «Если ни за что, то почему на лице страха нет?», — вторит ему Марина Плотникова.