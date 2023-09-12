«Беспредел»: новосибирских полицейских заподозрили в травле подростка

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
«Беспредел. Полицейский ни за что начал хватать ребенка 15 лет и угрожать, что застрелит его с собакой. Первомайский район, между Твардовского, 22/2 и Твардовского, 22/3», — написал сибиряк Вадим Пашнин в паблике «Новосибирск | Регион54» социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи хорошо видно, как сотрудник правоохранительных органов хватает подростка за шею и пытается ее сдавить. При этом страж порядка явно агрессивен. При этом многие новосибирцы не верят происходящему. «Поколение сказочников подрастает», — написал сибиряк под ником Антон Охват. «Если ни за что, то почему на лице страха нет?», — вторит ему Марина Плотникова.
Однако в полиции опровергли драматический инцидент. Все оказалось гораздо проще.
«Сотрудники органов внутренних дел совместно со Следственным комитетом проводили мероприятия в рамках заявления жительницы Первомайского района о без вести пропавшем 12-летнем сыне. Местонахождение малолетнего было установлено. При попытке доставить его в отдел полиции компания подростков, в которой находился разыскиваемый, оказала активное сопротивление правоохранителям», — рассказала корреспонденту Atas.info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
Сейчас подросток находится под присмотром. При этом он уже не раз убегал из дома и состоит на учете в ПДН.