atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В авиакомпании оценили подвиг экипажа

«Он на корабле, я — на земле»: в «Уральских авиалиниях» оценили решение о посадке

12 сентября 2023, 08:11
Фото: 1MI
В авиакомпании оценили подвиг экипажа
В «Уральских авиалиниях» высоко оценили действия экипажа Airbus A320, посадившего самолет в поле под Новосибирском. Его действия были расценены как правильные.
«Командир — Господь Бог. Он — на небе, а я — на земле. И он принимает решение и несет за них ответственность», — сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время пресс-конференции в екатеринбургском офисе авиакомпании.

По мнению Скуратова, причиной такого решения стал возможный дефицит топлива для приземления в аэропорту Новосибирска. Поэтому было принято решение приземляться в поле.

При этом экипаж судна находится на хорошем счету. На время проведения расследования его временно отстранят от полетов.

Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет под Убинкой, отстранят от полетов
Узнать подробнее
Читайте также:
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»«Я не был на этом рейсе!» — пилот Сергей Белов рассказал, что на рейсе был его тезка
#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Авиакомпания#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
Подпишитесь
Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
Сегодня, 03:38
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
Сегодня, 05:55
Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
Сегодня, 04:06
Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
Сегодня, 04:02
В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
Сегодня, 01:44
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Сегодня, 02:59