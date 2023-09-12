«Он на корабле, я — на земле»: в «Уральских авиалиниях» оценили решение о посадке

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:34
«Командир — Господь Бог. Он — на небе, а я — на земле. И он принимает решение и несет за них ответственность», — сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время пресс-конференции в екатеринбургском офисе авиакомпании.
По мнению Скуратова, причиной такого решения стал возможный дефицит топлива для приземления в аэропорту Новосибирска. Поэтому было принято решение приземляться в поле.
При этом экипаж судна находится на хорошем счету. На время проведения расследования его временно отстранят от полетов.