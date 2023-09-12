Пилотов, совершивших чудо под Убинкой, хотят наградить

Стоит отметить, что подвигом экипажа восхищаются и в новосибирских соцсетях. «Красавчики, мужики просто молодцы», — пишет Николай Давыдов в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Звезда Героя России полагается теперь», — продолжает тему Денис Митрофанов. «Спасибо за спасенные жизни и профессионализм и решимость в экстремальной ситуации», — пишет Александр Буклов.