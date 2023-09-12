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Оперативные действия экипажа спасли людей

Пилотов, совершивших чудо под Убинкой, хотят наградить

12 сентября 2023, 06:39
Фото: ВК / АСТ-54
Оперативные действия экипажа спасли людей
Экипаж борта Airbus A320, совершивших экстренную посадку в Убинском районе, могут представить к знакам отличия. Благодаря их действиям спася 161 пассажир.
«Экипаж самолета A320 „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, будет представлен к государственным наградам», — сообщается в Telegram-канале программы «Честный детектив» со ссылкой на инсайд BRIEF в руководстве авиакомпании.

На момент написания материала официальных комментариев от представителей «Уральских авиалиний» не поступало.

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Стоит отметить, что подвигом экипажа восхищаются и в новосибирских соцсетях. «Красавчики, мужики просто молодцы», — пишет Николай Давыдов в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Звезда Героя России полагается теперь», — продолжает тему Денис Митрофанов. «Спасибо за спасенные жизни и профессионализм и решимость в экстремальной ситуации», — пишет Александр Буклов.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

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