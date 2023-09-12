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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Происшествие случилось сегодня утром

Появились первые видео с пассажирами севшего в поле самолета под Новосибирском

12 сентября 2023, 04:28
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Происшествие случилось сегодня утром
Утром 12 сентября в Новосибирской области произошла авария самолета компании «Уральские авиалинии», который экстренно совершил посадку на поле после поломки.

В результате нештатной посадки на землю в Убинском районе, самолет оказался в поле. Это произошло во время выполнения рейса из Сочи в Омск, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.

Предварительная информация говорит о том, что никто не пострадал — все пассажиры были эвакуированы. К счастью, возгорания также не произошло.

По первой версии, причиной приземления стал сбой гидросистемы. Как сообщил Константин Терещенко, независимый депутат горсовета Барабинска: «самолёт, летевший из Сочи в Омск, перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Экипаж планировал совершить посадку на запасном аэродроме в Новосибирске, но затем пропал с радаров».

Первые кадры
Видео: Константин Терещенко
Пассажиров доставили в ДК
Видео: Константин Терещенко
Место аварийной посадки самолета уточнили в Новосибирской области
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