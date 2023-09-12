Появились первые видео с пассажирами севшего в поле самолета под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В результате нештатной посадки на землю в Убинском районе, самолет оказался в поле. Это произошло во время выполнения рейса из Сочи в Омск, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.
Предварительная информация говорит о том, что никто не пострадал — все пассажиры были эвакуированы. К счастью, возгорания также не произошло.
По первой версии, причиной приземления стал сбой гидросистемы. Как сообщил Константин Терещенко, независимый депутат горсовета Барабинска: «самолёт, летевший из Сочи в Омск, перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Экипаж планировал совершить посадку на запасном аэродроме в Новосибирске, но затем пропал с радаров».