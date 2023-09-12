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Updated Сегодня, 10:50

Ракета будет запущена в космос уже на этой неделе

Ракету с символикой Новосибирска запустят в космос — смотрим поражающие разум фото

12 сентября 2023, 10:48
Фото: Telegram-канал Анатолий Локтя
Ракета будет запущена в космос уже на этой неделе

Ракету с символикой Новосибирска запустят в космос

С космодрома «Байконур» на это неделе в космос полетит ракета. Примечательно, что на ней будет красоваться надпись «Новосибирск — город трудовой доблести».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится уже на это неделе с космодрома «Байконур». Ракета выведет на орбиту отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-24».

«В честь 130-летия нашего города, ракета-носитель украшена юбилейной символикой „Новосибирск — Город трудовой доблести“, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём telegram-канале.

Сегодня, 12 сентября, ракету доставили на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. Её перевели в ветикальное положение и начали подготовку к запуску.

Напомним, недавно Новосибирск прославился своим первым космонавтом — Анной Кикиной. Она работала в составе МКС в 2022–2023 годах.

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#Алина Гурицкая
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