Ракету с символикой Новосибирска запустят в космос — смотрим поражающие разум фото

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится уже на это неделе с космодрома «Байконур». Ракета выведет на орбиту отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-24».
«В честь 130-летия нашего города, ракета-носитель украшена юбилейной символикой „Новосибирск — Город трудовой доблести“, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём telegram-канале.
Сегодня, 12 сентября, ракету доставили на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. Её перевели в ветикальное положение и начали подготовку к запуску.
Напомним, недавно Новосибирск прославился своим первым космонавтом — Анной Кикиной. Она работала в составе МКС в 2022–2023 годах.