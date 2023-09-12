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Самолет благополучно приземлился в поле

Рассекречены переговоры пилотов перед экстренной посадкой в поле под Новосибирском

12 сентября 2023, 05:14
Фото: АСТ-54
Самолет благополучно приземлился в поле

Опубликованы переговоры пилотов севшего самолета в поле под Новосибирском

Переговоры пилотов Airbus с диспетчером перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском попали в СМИ: в них говорится, что произошел отказ гидравлической системы самолета.

Капитан «Уральских авиалиний» и второй пилот успешно приземлили самолет с вышедшей из строя гидравлической системой. В результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Опубликованные записи разговоров позволяют более подробно представить ситуацию на борту самолета перед аварийной посадкой. Пилоты обсуждают необходимость запросить информацию о погоде и указания для захода на посадку. Они также обращаются к диспетчеру с сообщением о неисправности передней стойки шасси. Расшифровка разговора по Телеграм-каналу «112»:

— Был отказ гидравлической системы?

— Попозже, не отвлекайте

— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода

— Принял

— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит

— понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120

— Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста

— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

— Да, скажите

— Понял, уточню

— Пилот 1383, подход

— Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет

— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку

— Серёг, что серьёзно?

— Да гидравлика вытекла полностью

— Вонючий случай

— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5

— 132,5 спасибо, до свидания

— Всего вам доброго

— Серега, удачи

— Спасибо.

Кроме того, информация о записи переговоров была опубликована в газете «Известия». Пилот сообщил о проблеме с гидравликой и объявил, что самолет будет находиться в зоне ожидания, пока он не даст дальнейшие указания. Он также отметил, что из-за недостатка топлива пришлось скорректировать курс. В результате самолет совершил посадку на открытой местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменка.

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает транспортное управление Следственного комитета.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Эмилия Губарева#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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