Рассекречены переговоры пилотов перед экстренной посадкой в поле под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Капитан «Уральских авиалиний» и второй пилот успешно приземлили самолет с вышедшей из строя гидравлической системой. В результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Опубликованные записи разговоров позволяют более подробно представить ситуацию на борту самолета перед аварийной посадкой. Пилоты обсуждают необходимость запросить информацию о погоде и указания для захода на посадку. Они также обращаются к диспетчеру с сообщением о неисправности передней стойки шасси. Расшифровка разговора по Телеграм-каналу «112»:
— Был отказ гидравлической системы?
— Попозже, не отвлекайте
— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода
— Принял
— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит
— понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120
— Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста
— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?
— Да, скажите
— Понял, уточню
— Пилот 1383, подход
— Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет
— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку
— Серёг, что серьёзно?
— Да гидравлика вытекла полностью
— Вонючий случай
— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5
— 132,5 спасибо, до свидания
— Всего вам доброго
— Серега, удачи
— Спасибо.
Кроме того, информация о записи переговоров была опубликована в газете «Известия». Пилот сообщил о проблеме с гидравликой и объявил, что самолет будет находиться в зоне ожидания, пока он не даст дальнейшие указания. Он также отметил, что из-за недостатка топлива пришлось скорректировать курс. В результате самолет совершил посадку на открытой местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменка.
Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает транспортное управление Следственного комитета.