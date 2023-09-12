Рассекречены переговоры пилотов перед экстренной посадкой в поле под Новосибирском

Кроме того, информация о записи переговоров была опубликована в газете «Известия». Пилот сообщил о проблеме с гидравликой и объявил, что самолет будет находиться в зоне ожидания, пока он не даст дальнейшие указания. Он также отметил, что из-за недостатка топлива пришлось скорректировать курс. В результате самолет совершил посадку на открытой местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменка.