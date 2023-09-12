Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области

Самая громкая история произошла 10 июля 1943 года. У самолета Як-7, которым управлял летчик-испытатель Василий Старощук, возникли неполадки в двигателе. Он получил приказ катапультироваться, но машина была над жилыми домами, поэтому пилот отказался и решил попытаться посадить истребитель на площади Ленина, но не дотянул. Самолет врезался в одноэтажный деревянный дом, стоявший между современными зданиями мединститута и Дома быта на Красном проспекте. Кроме летчика, никто не погиб. Катастрофу засекретили, и только в 2000-е годы, благодаря усилениям потомков пилота и краеведов его подвиг стал широко известен, а одна из улиц города была названа в его честь.