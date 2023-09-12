Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
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Updated Сегодня, 09:35
На фоне экстренной посадки лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» в Убинском районе Новосибирской области мы решили вспомнить основные авиационные инциденты, происходившие в регионе в середины прошлого века
По данным краеведов, в годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области произошли 52 авиакатастрофы. Некоторые были связаны с крушением самолетов, полученных по ленд-лизу и перегоняемых с Дальнего Востока в европейскую часть СССР. Но большинство ЧП были связаны с испытаниями крылатых машин, которые выпускал авиазавод № 153 имени Чкалова.
Самая громкая история произошла 10 июля 1943 года. У самолета Як-7, которым управлял летчик-испытатель Василий Старощук, возникли неполадки в двигателе. Он получил приказ катапультироваться, но машина была над жилыми домами, поэтому пилот отказался и решил попытаться посадить истребитель на площади Ленина, но не дотянул. Самолет врезался в одноэтажный деревянный дом, стоявший между современными зданиями мединститута и Дома быта на Красном проспекте. Кроме летчика, никто не погиб. Катастрофу засекретили, и только в 2000-е годы, благодаря усилениям потомков пилота и краеведов его подвиг стал широко известен, а одна из улиц города была названа в его честь.
2 сентября 1948 самолет Ил-12 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Хабаровска в Москву, совершил промежуточную посадку в Новосибирске. Спустя 15 минут после полуночи, после дозаправки, самолет начал взлет. Однако экипаж не знал, что конец взлетно-посадочной полосы был на 10 метров выше точки старта. После взлета бортмеханик сбавил обороты двигателей, не посмотрев на высотомер. Машина начала терять высоту и ударилась наполовину убранными шасси и лопастями винтов о землю. Разлетающиеся лопасти повредили фюзеляж, крылья и убили одного пассажира, еще пять человек были ранены.
В следующем году еще один трагической случай произошел с пассажирским Ил-12, который летел из Москвы в столицу Хабаровского края. Лайнер должен был совершить промежуточную посадку в Новосибирске. Однако над городом бушевала гроза. Некоторое время самолет кружил над городом, запрашивая разрешение на посадку, но получил его только в четвертого раза. «Вошел в облачко, временами просматриваю землю», — так звучало последнее радиосообщение из кабины экипажа.
В туче самолет поразила молния, второй пилот и бортрадист потеряли сознание, командир с бортмехаником в панике попытались выйти из облака, в результате Ил-12 с сильнейшим правым креном вынырнул из облачности в 100 метрах над землей и врезался в земляную насыпь карьера в 12 километрах от аэропорта. Все 25 человек, находившиеся на борту, погибли.
17 ноября 1951 года в Новосибирске резко похолодало, пошел мокрый снег. В аэропорту «Северный», тем временем, скопилось много транзитных пассажиров, летевших из Якутии в Москву. Для них было решено организовать дополнительный рейс на Ил-12, который недавно прибыл из столицы. На борт поднялось 19 человек.
Синоптики предупреждали — будет гололед, но руководство аэропорта сообщение проигнорировало. Перед взлетом рейса на Москву от земли попытался оторваться Ли-2, но тут же прекратил взлет и выкатился за пределы ВВП. Это было верное решение — самолет обледенел. Но даже это не заставило отложить все вылеты. Московский рейс получил команду взлетать. На высоте 150 метров машина начала терять высоту и врезалась в землю в 30 метрах от карьера Мочище. Обломки разбросало на десятки метров вокруг, фюзеляж охватило пламя. Погибли все 23 человека, находившиеся на борту.
И вновь трагическое ЧП с Ил-12, самым массовым гражданским самолетов в послевоенные года. 25 апреля 1952 года «Ильюшин» выполнял тренировочный полет, взлетев из аэропорта «Северный» под мокрым снегом в облачность, которая висела в 200 метрах над землей. Поразительно, но командная радиостанция была сломана, связи с самолетом не было. О его судьбе ничего не было известно несколько часов, пока не пришло сообщение об авиакатастрофе недалеко от хутора Карманово.
Как позже установила экспертиза, пилоты решили сымитировать взлет с отказавшим мотором и остановили левый двигатель. Но самолет потерял скорость, начала валиться на левый борт, а попытки заново запустить мотор оказались неуспешными. Погибли 8 человек.
27 сентября 1954 года лайнер «Аэрофлота», следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, совершал промежуточную посадку в Новосибирске. Аэропорт накрыл туман, видимость составляла 200-300 метров, однако руководитель полетов разрешил посадку, хотя инструкция переписывала в таких случая отправлять лайнер на запасные площадки в Барабинске или Кемерове.
Первая попытка посадить самолет не увенчалась успехом: самолет прошел на 300 метров левее посадочной полосы. Ситуация усугублялась перебоями в работе приводного радиомаяка и отсутствием сигнальных огней по курсу предполагаемой посадки. Во время второго захода пилоты вновь промахиваются, самолет левым крылом задевает деревья, теряет управление, врезается в склон оврага и полностью разрушается. Погибли 29 человек — 4 членов экипажа и 25 пассажиров. Эта катастрофа считается самой крупной с самолетами Ил-12.
14 января 1969 года транспортный Ан-12, выполнявший рейс Москва-Хабаровск, совершил промежуточную посадку в аэропорту «Толмачево». После дозаправки транспортник, на борту которого было более 11 тонн промышленного оборудования, оторвался от взлетной полосы, а через минуту командир воздушного судна престал отвечать на вызовы диспетчера.
Обгоревшие обломки грузового воздушного суда нашли в семи километрах от взлетно-посадочной полосы. По словам очевидцев катастрофы, самолет падал, оставляя за собой длинный шлейф пламени. При этом до последнего экипаж боролся за выживание, но при посадке на поле произошло разрушение левого крыла, самолет стал скользить по земле, через некоторое время наткнулся на небольшой холмик, после чего произошел взрыв. Все шесть членов экипажа погибли.
Возгорание произошло в грузовом отсеке, однако точную причину пожара выяснить так и не удалось.
1 апреля 1970 года самолет «Аэрофлота» Ан-24 взлетел из аэропорта «Толмачево», чтобы направится в Братск с промежуточной посадкой в Красноярске. На борту было 40 пассажиров, включаю юношескую хоккейную команду, летевшую на игру в рамках турнира «Золотая шайба». Спустя несколько минут после взлета связь с самолетом прервалась.
Согласно выводам экспертов, на высоте около 5,4 километров, на удалении 131 километра от аэропорта, самолет врезался носовой частью в радиозонд. От удара была повреждена кабина пилотов, после чего лайнер на огромной скорости начала падать. На высоте примерно 2 километров у него оторвались крыло и стабилизатор. Фюзеляж на скорости 300 километров в час врезался в поле совхоза «Завьяловский» и полностью был разрушен. Погибли все пассажиры и пять членов экипажа.
26 сентября 1976 года в жилую пятиэтажку на улице Степная 43/1 в Ленинском районе Новосибирска врезался самолет Ан-2. Это была спланированная заранее месть летчика Владимира Серкова жене, которая собиралась официально разорвать с ним отношения, забрала детей и ушла жить к своим родителям, которые и жили в этом панельном доме.
Летчик решил таком образом покончить со своей жизнью и погубить жену. Утром он совершил несанкционированный взлет из аэропорта «Северный», некоторое время кружил над городом, а потом пошел на таран. Машина врезалась в стену подъезда между третьим и четвертым этажом, внутрь выплеснулось топливо, начался пожар. Летчик погиб, а его близким удалось уцелеть — никого из них в этот момент не было дома. Катастрофа привела к гибели пяти жильцов дома, среди которых были маленькие дети.
В этом материале мы вспомнили только о самых резонансных авиакатастрофах, произошедших Новосибирской области. С развитием авиационной техники подобные трагические инциденты происходят все реже и реже. Однако сообщения о случаях экстренной посадки пассажирских лайнеров в аэропорту «Толмачево» из-за технической неисправности приходят регулярно. Кроме того, в регионе неоднократно зафиксированы авиаинциденты с участием воздушных судом малой авиации, некоторые из которых заканчивались гибелью людей.