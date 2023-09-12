Севший самолет из Сочи в поле Новосибирской области выпустили 20 лет назад

Самолет Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. В 9:44 (5:44 мск) он совершил экстренную посадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска. На борту находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа, их здоровью ничего не угрожало.