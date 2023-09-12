Севший самолет из Сочи в поле Новосибирской области выпустили 20 лет назад

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Компания «Уральские авиалинии» взяла этот самолет в операционный лизинг в 2013 году, после того, как он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.
Самолет Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. В 9:44 (5:44 мск) он совершил экстренную посадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска. На борту находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа, их здоровью ничего не угрожало.
Как сообщает МЧС, самолет не получил повреждений, также не пострадали строения и сооружения на земле. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что самолет не загорелся при посадке.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил аварийную посадку из-за «технической причины». Согласно информации из телеграм-каналов Mash и «112», борт сел из-за проблем с гидросистемой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку событий.