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Самолет следовал из Сочи

Севший самолет из Сочи в поле Новосибирской области выпустили 20 лет назад

12 сентября 2023, 05:20
Фото: Baza
Самолет следовал из Сочи
Согласно данным Flightradar24, самолет A320–200 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области, был выпущен примерно 20 лет назад.

Компания «Уральские авиалинии» взяла этот самолет в операционный лизинг в 2013 году, после того, как он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. В 9:44 (5:44 мск) он совершил экстренную посадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска. На борту находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа, их здоровью ничего не угрожало.

Как сообщает МЧС, самолет не получил повреждений, также не пострадали строения и сооружения на земле. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что самолет не загорелся при посадке.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил аварийную посадку из-за «технической причины». Согласно информации из телеграм-каналов Mash и «112», борт сел из-за проблем с гидросистемой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку событий.

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#Новосибирская область#Уголовное дело#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Аварийная посадка
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