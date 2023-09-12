Скандальному режиссеру Андреасяну предлагают снять фильм про самолет под Убинкой

Внимание к неоднозначному режиссеру возникло из-за ранее снятого им фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященного подвигу пилота Дамира Юсупова. В августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа.