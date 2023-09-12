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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

Инцидент под Новосибирском заинтересовал киноманов

Скандальному режиссеру Андреасяну предлагают снять фильм про самолет под Убинкой

12 сентября 2023, 12:56
Фото: ВК / АСТ-54
Инцидент под Новосибирском заинтересовал киноманов
Инцидент с экстренной посадкой борта Airbus A320 под Новосибирском уже стал предметом шуток. Комедийному режиссеру Сарику Андреасяну уже предложили снять сиквел «На солнце, вдоль колосьев».
«Да, посмеялся. Мне уже про это пишут», — написал режиссер в социальных сетях.

Одновременно с этим Сарик Андреасян сообщил, что рад благополучному исходу инцидента.

Внимание к неоднозначному режиссеру возникло из-за ранее снятого им фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященного подвигу пилота Дамира Юсупова. В августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» может простоять месяц
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#Новосибирская область#Кино#Самолет#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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