Цыгане проникают за деньгами в дом к старикам в Тогучине Новосибирской области

Согласно опубликованному видео, один неизвестный человек заходит во двор к пенсионеру, а затем, перепрыгивая через ограждение, направляется к другой части дома. Однако пенсионер смог выгнать его. На другом видео, снятом очевидцем, нежеланный посетитель снова появляется во дворе, и автор записи просит человека, находящегося за кадром, вызвать полицию.