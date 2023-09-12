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Цыгане якобы вымогают деньги у стариков

Цыгане проникают за деньгами в дом к старикам в Тогучине Новосибирской области

12 сентября 2023, 01:54
Фото: Midjourney
Цыгане якобы вымогают деньги у стариков

В Новосибирской области цыгане проникают в дом к старикам за деньгами

Цыгане под Новосибирском проникают в дома к старикам с целью получить деньги, заставляя жильцов бояться за свою жизнь.

В Тогучине Новосибирской области местные жители рассказали в соцсетях о группе цыган, которые, по их словам, проникают в дома пенсионеров в поисках денег. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54».

Согласно опубликованному видео, один неизвестный человек заходит во двор к пенсионеру, а затем, перепрыгивая через ограждение, направляется к другой части дома. Однако пенсионер смог выгнать его. На другом видео, снятом очевидцем, нежеланный посетитель снова появляется во дворе, и автор записи просит человека, находящегося за кадром, вызвать полицию.

Местные жители утверждают, что они написали несколько заявлений в полицию, однако никаких мер не было предпринято.

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#Общество#Новосибирск#Цыгане#Кража#Эмилия Губарева#Преступность
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