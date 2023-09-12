Цыгане проникают за деньгами в дом к старикам в Тогучине Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Updated Сегодня, 01:57
В Тогучине Новосибирской области местные жители рассказали в соцсетях о группе цыган, которые, по их словам, проникают в дома пенсионеров в поисках денег. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54».
Согласно опубликованному видео, один неизвестный человек заходит во двор к пенсионеру, а затем, перепрыгивая через ограждение, направляется к другой части дома. Однако пенсионер смог выгнать его. На другом видео, снятом очевидцем, нежеланный посетитель снова появляется во дворе, и автор записи просит человека, находящегося за кадром, вызвать полицию.
Местные жители утверждают, что они написали несколько заявлений в полицию, однако никаких мер не было предпринято.