У пассажира приземлившегося под Новосибирском самолета повысилось давление — Минздрав

Один из пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку под Новосибирском, был вынужден обратиться за медицинской помощью. У него ухудшилось самочувствие.

«По данным медиков, на месте помощь понадобилась пассажиру по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил», — сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Новосибирской области. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района сегодня утром. На борту находился 161 пассажир (из них — 23 ребенка) и шесть членов экипажа. На месте происшествия дежурят медики Убинской районной больницы. По предварительным данным, причиной аварийной посадки мог стать отказ гидросистемы. Во время приземления никто не пострадал. Пункт временного размещения для пассажиров самолета создали в селе под Новосибирском Узнать подробнее Читайте также: «Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета