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Одному из пассажиров стало плохо

У пассажира приземлившегося под Новосибирском самолета повысилось давление — Минздрав

12 сентября 2023, 05:13
Фото: Telegram-канал Минздрава НСО
Одному из пассажиров стало плохо
Один из пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку под Новосибирском, был вынужден обратиться за медицинской помощью. У него ухудшилось самочувствие.
«По данным медиков, на месте помощь понадобилась пассажиру по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил», — сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района сегодня утром. На борту находился 161 пассажир (из них — 23 ребенка) и шесть членов экипажа. На месте происшествия дежурят медики Убинской районной больницы.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки мог стать отказ гидросистемы. Во время приземления никто не пострадал.

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#Происшествия#Новосибирская область#Авария#Минздрав#Самолет#Пассажир#Экстренная посадка#Александр Ляхов
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