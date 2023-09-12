У пассажира приземлившегося под Новосибирском самолета повысилось давление — Минздрав

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
«По данным медиков, на месте помощь понадобилась пассажиру по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил», — сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района сегодня утром. На борту находился 161 пассажир (из них — 23 ребенка) и шесть членов экипажа. На месте происшествия дежурят медики Убинской районной больницы.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки мог стать отказ гидросистемы. Во время приземления никто не пострадал.