В 2023 году «Пятерочка» провела день открытых дверей экспресс-доставки

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сообщается, что все желающие могли немного поработать сборщиками заказов. Им предстояло выбрать необходимые товары согласно критериям отбора, сформировать заказ и подготовить его к отправке. Гостям «Пятёрочки» понравился формат мероприятия. Они охотно принимали участие в интерактивах, предложенных организаторами.
Руководитель направления экспресс-доставки макрорегиона «Западная Сибирь» Алексей Муленок напомнил, что в этом году сервис доставки «Пятёрочки» отметит трёхлетие своей работы в Новосибирске. День открытых дверей стал своеобразным анонсом предстоящего праздника.