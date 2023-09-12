В 2023 году «Пятерочка» провела день открытых дверей экспресс-доставки

Сообщается, что все желающие могли немного поработать сборщиками заказов. Им предстояло выбрать необходимые товары согласно критериям отбора, сформировать заказ и подготовить его к отправке. Гостям «Пятёрочки» понравился формат мероприятия. Они охотно принимали участие в интерактивах, предложенных организаторами.