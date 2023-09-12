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В 2023 году «Пятерочка» провела день открытых дверей экспресс-доставки

В 2023 году «Пятерочка» провела день открытых дверей экспресс-доставки

12 сентября 2023, 12:37
Фото: ТС "Пятерочка"
В конце августа текущего года торговая сеть «Пятёрочка» организовала день открытых дверей своего сервиса экспресс-доставки. Посетителям магазинов Новосибирска и Иркутска рассказали, как заказы собираются и передаются курьерам.

Сообщается, что все желающие могли немного поработать сборщиками заказов. Им предстояло выбрать необходимые товары согласно критериям отбора, сформировать заказ и подготовить его к отправке. Гостям «Пятёрочки» понравился формат мероприятия. Они охотно принимали участие в интерактивах, предложенных организаторами.

Руководитель направления экспресс-доставки макрорегиона «Западная Сибирь» Алексей Муленок напомнил, что в этом году сервис доставки «Пятёрочки» отметит трёхлетие своей работы в Новосибирске. День открытых дверей стал своеобразным анонсом предстоящего праздника.

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