В Новосибирске показали фото пилота, который смог вынужденно посадить самолет в поле

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Утром 12 сентября в Новосибирской области произошла экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле. Снимок пилота, который успешно осуществил посадку, был опубликован в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
На фотографии представлен командир воздушного судна Сергей Белов, который вместе со своим коллегой Эдуардом Семеновым справился с задачей посадки в поле после отказа гидросистемы.
Самолет летел из Сочи в Омск, на борту находилось 170 пассажиров, включая 23 детей. Сообщается, что по предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Возбуждено дело.