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Пилот посадил самолет в поле

В Новосибирске показали фото пилота, который смог вынужденно посадить самолет в поле

12 сентября 2023, 04:41
Фото: АСТ-54
Пилот посадил самолет в поле

В Новосибирске появилось фото пилота, который экстренно посадил самолет в поле

Пилот самолета «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области, после отказа гидросистемы.

Утром 12 сентября в Новосибирской области произошла экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле. Снимок пилота, который успешно осуществил посадку, был опубликован в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На фотографии представлен командир воздушного судна Сергей Белов, который вместе со своим коллегой Эдуардом Семеновым справился с задачей посадки в поле после отказа гидросистемы.

Пилот Пилот
Пилот

Самолет летел из Сочи в Омск, на борту находилось 170 пассажиров, включая 23 детей. Сообщается, что по предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Возбуждено дело.

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#Новосибирская область#ЧП#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Самолёт#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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