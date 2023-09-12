В Новосибирской области лекарства подорожали за месяц

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Судя по инфографике аналитиков серьезней всего подорожал омепразол, 20 мг — на 7,9%. Напомним, это лекарство для лечения язвы желудка и других проблем ЖКТ. Средняя цена за 10 капсул составила 29,26 рублей.
Цена на метамизол натрия (отечественный анальгин) выросла на 5,2% за 10 таблеток. В аптеках можно найти препарат за 35 рублей.
Троксерутин-гель теперь стоит почти 185 рублей. А еще в августе был на 4% дешевле. В числе прочих подорожала мазь метилурацил от ожогов и аллохол почти на 3%.
Напомним, ранее в аптеках Новосибирской области начали отпускать некоторые виды лекарств только по рецепту. Врачи начали беспокоиться о том, что возникнут дефицит препаратов и очереди в поликлиники за рецептом.