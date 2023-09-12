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Цены выросли в Новосибирской области на лекарства

В Новосибирской области лекарства подорожали за месяц

12 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Цены выросли в Новосибирской области на лекарства
Цены значительно выросли за август 2023 года в Новосибирской области на некоторые мази, гели и лекарства для ЖКТ. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Судя по инфографике аналитиков серьезней всего подорожал омепразол, 20 мг — на 7,9%. Напомним, это лекарство для лечения язвы желудка и других проблем ЖКТ. Средняя цена за 10 капсул составила 29,26 рублей.

Цена на метамизол натрия (отечественный анальгин) выросла на 5,2% за 10 таблеток. В аптеках можно найти препарат за 35 рублей.

Троксерутин-гель теперь стоит почти 185 рублей. А еще в августе был на 4% дешевле. В числе прочих подорожала мазь метилурацил от ожогов и аллохол почти на 3%.

Напомним, ранее в аптеках Новосибирской области начали отпускать некоторые виды лекарств только по рецепту. Врачи начали беспокоиться о том, что возникнут дефицит препаратов и очереди в поликлиники за рецептом.

Новосибирские врачи опасаются дефицита лекарств в больницах
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